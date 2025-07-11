“In bici sulle tracce di Vicky”. Enrico Brizzi racconta Tondelli. TAPPA 2: da Vercelli a Pavia

Nuovo appuntamento con “Brizzi racconta Tondelli” per i lettori del quotidiano e gli utenti del sito di Quotidiano Nazionale. L’autore (fra i tanti lavori) di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Bastogne e Tu che sei di me la miglior parte, attraversa fisicamente i luoghi, le persone e le pagine di Pier Vittorio Tondelli. E lo fa con un cicloreportage che accompagnerà Quotidiano Nazionale per cinque sabati consecutivi di questa estate arroventata.

Tappa 2, da Vercelli a Pavia

Ieri mi sono messo in bicicletta da Torino per raggiungere Correggio e portare un fiore sulla tomba dello scrittore Pier Vittorio Tondelli. Mi sembrava adatto che l’omaggio al narratore più rilevante per la mia formazione partisse dal Salone, il principale evento italiano dedicato ai libri; lui stesso nell’edizione 1989 vi presentò il suo capolavoro Camere separate, quarto e ultimo testo narrativo d’una produzione destinata ad arrestarsi precocemente un paio d’anni più tardi.

Anche l’avvocato Inoki, che mi ha ospitato per la notte a Vercelli e oggi prosegue con me verso Pavia, conosce bene l’opera di PVT. Da gentiluomo di provincia, trova straordinaria la tematizzazione, che corre dall’esordio di Altri libertini all’ultimo romanzo, del rapporto con la terra. "Il conformismo autoindulgente dei piccoli centri da una parte protegge i giovani, dall’altra induce i più sensibili tra loro alla ribellione, al mascheramento o alla fuga” spiega mentre passiamo le acque gonfie del Sesia. “Solo l’età adulta può portare all’accettazione della propria eccezionalità, e propiziare una sorta di riconciliazione. La stessa che Tondelli cerca disperatamente nelle pagine del ritorno a casa in Camere separate”.

Ieri sera, giocando con la sua bimba Anita sotto gli occhi amorevoli dei familiari, ho avuto la certezza che anche per lui, che conobbi ancora liceale, la vita ha fatto un giro completo. Mettendo al mondo nuova vita e accettando di affiancare alla sua professione la sfida di famiglia della risicoltura, il mio amico ha placato i propri demoni, i furori che ognuno di noi sperimenta da ragazzo; in qualche modo, penso mentre mi pedala avanti sotto il cielo bigio, si è riappacificato con il suo destino come Tondelli non ha avuto tempo e modo di fare. Quando dovrebbe consacrarsi alla preparazione per la maturità, PVT si mette in testa il proposito di tutti i giovani narratori ambiziosi, quello di scrivere il romanzo totale, il libro definitivo sul proprio tempo e la propria generazione, magari di ottocento o mille pagine.

A quel progetto lavora a più riprese negli anni dell’università, affinando l’arte del narrare alla scuola bolognese di Gianni Celati, suo professore al DAMS negli stessi anni in cui dietro i banchi siedono Enrico Palandri, Andrea Pazienza, Roberto "Freak" Antoni. Un’istanza li avrebbe accomunati tutti. Non era più il tempo dello scrittore solitario, del fumettista isolato nel suo studio, del cantante che si prendeva sul serio. Serviva chiamare il pubblico dentro la pagina, dentro la tavola a fumetti, dentro l’esibizione sul palco. Serviva interrogare la tradizione del racconto orale e adattarla ai tempi; rispolverare, insomma, l’antica arte del cantastorie. La narrativa a stampa è la figlia, relativamente giovane e dal futuro tutt’altro che garantito, di una disciplina antica quanto l’uomo: raccontare storie.

Le parole che scambiamo in viaggio sono diverse dalle altre, più meditate e libere; più autentiche, forse, perché l’animo del viaggiatore si addestra, una tappa dopo l’altra, a separare il necessario dal superfluo, alleggerire il basto del bagaglio all’unisono con il diradarsi dei timori, limitarsi felicemente all’essenziale. Ci lasciamo alle spalle la maestosa piazza di Vigevano per imboccare i sentieri selvaggi del Parco del Ticino, a gara col temporale in arrivo. Sulla sinistra, il fiume ingrossato dalle piogge si contorce in paurosi mulinelli, maelstrom in sedicesimo indecisi se inghiottire o sputar fuori tronchi e frasche. Il sentiero è scandito da pozze profonde; ogni poco tocca smontare come nel ciclocross, superare l’ostacolo fra i rovi e tornare in sella con noncuranza, a dispetto dei graffi e del fango che ormai ricopre scarpe e calzini fino a mezzo stinco.

Con il tempaccio in arrivo, non c’è in giro nessuno; nei tratti veloci in fila indiana, sembra di intuire fughe d’animali dietro i sipari vegetali che stringono il percorso. Difficile dire di cosa si tratti, tra il fruscio delle ruote e l’acqua che comincia a scrosciare sul tetto di foglie. Basta una radura per capire: d’improvviso un capriolo giovane balza fuori dall’erba a dieci passi da me, mi taglia la strada in preda al terrore, mostrandosi per intero col suo mantello lucidissimo. Resto a guardarlo a bocca aperta, i pugni stretti al manubrio, gli sussurro dietro una benedizione prima che sparisca nella selva.

Sul finire degli anni ’70 il giovane PVT macina esami - nel profluvio di “trenta” con e senza lode, un “ventinove” di Umberto Eco lo lascia indispettito - e intanto scrive, scrive, scrive. Quando il suo romanzo è terminato, s’imbarca in treno alla volta di Milano, raggiunge la sede della Feltrinelli in via Andegari e lascia il corposo dattiloscritto alla benevolenza della redazione. Decisivo è l’incontro con il navigato editor Aldo Tagliaferri. È lui a convincere il giovane emiliano ad abbandonare le velleità intellettualistiche e i giudizi sul mondo per concentrarsi su quello che gli viene meglio: semplicemente scrivere storie, a partire da strutture semplici come il racconto, e lavorarci sopra con una severità che il ragazzo ancora non conosce.

Tagliare senza un rimorso, riscrivere a testa bassa, inventare daccapo ciò che si credeva immutabile. È quello che ogni giovane narratore può imparare solo se accanto ha un maestro abbastanza autorevole e carismatico da convincerlo a fare quello che lui, da solo, non troverebbe mai il coraggio di fare. Dalle sessioni di lavoro con Tagliaferri il romanzo esce demolito, cannibalizzato, ridotto in ruina. In compenso, da quello sfacelo creativo nascono i sei racconti di Altri libertini, il libro d’esordio di Tondelli che all’alba del 1980 provoca un clamore notevolissimo. Le storie scelte per comporlo mettono in scena una gioventù effervescente ed emarginata, ormai lontana dalle ideologie del decennio precedente e indecisa sulla direzione in cui proiettare il proprio vitalismo (unica condizione: lontano da casa).

Quelle pagine cariche di reminiscenze beat e citazioni colte, crudissime nel parlare di eroina e di sesso, provocano un entusiasmo pari allo scandalo. A trasformare il fuocherello in incendio pensa il Procuratore dell’Aquila, ordinando il sequestro del libro su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un provvedimento anacronistico, applicato ormai in casi rarissimi, che fa assurgere Altri libertini allo stato di culto. Il sequestro rinfocola l’attenzione dei media, e “Vicky” ha agio di esprimere le proprie idee sulla scrittura: “La mia letteratura è emotiva, le mie storie sono emotive, l’unico spazio che ha il testo per durare è quello emozionale; se dopo due pagine il lettore non avverte il crescendo e si chiede “Che cazzo sto a leggere”, quello che non capisce mica è lui, cari miei, è lo scrittore. Dopo due righe, il lettore dev’essere schiavizzato, incapace di liberarsi dalla pagina; deve trovarsi coinvolto fino al parossismo, deve sudare e prendere cazzotti, e ridere, e guaire, e provare estremo godimento. Questa è la letteratura”.

Il prezzo del successo si paga con l’invasione della propria vita privata. Davvero Tondelli è gay, ubriacone, drogato? I pettegolezzi sprofondano nell’imbarazzo il suo rapporto con il paese natìo. «Un imbarazzo» ci ha dichiarato Mario Andreose, l’editore dei suoi romanzi di maggior successo, «che l’avrebbe accompagnato sino alla morte». Nel gennaio ’81, autore ed editore sono assolti con formula piena, Altri libertini può tornare in libreria. Nelle settimane successive, ha inizio per PVT la prima collaborazione organica con un quotidiano. È lo stesso giornale che da sempre si legge in casa, “Il Resto del Carlino”, ormai prossimo a celebrare il secolo di vita e già gemellato al fiorentino “La Nazione”.

Sosta nella fantastica piazza di Vigevano

I contributi del giovane correggese sui giornali del Gruppo Poligrafici si articolano in due filoni: un raconto a puntate ispirato alla naja, “I diari del soldato Acci”, che esce al ritmo di un episodio a settimana tra febbraio e aprile dell’81, e una pletora di articoli sciolti dedicati a luoghi, eventi e fenomenologie giovanili: il mutare delle balere in discoteche, l’apparire dei pub - si scoprirà estimatore di birre rosse - i concerti, i festival, il caleidoscopio di costumi della Riviera negli anni in cui l’Italia sembra sperimentare un nuovo boom economico, Il ponte di barche di Bereguardo, sferzato dalla pioggia in un pomeriggio feriale, fa pensare alle ritirate precipitose del tempo di guerra. La furia dei pendolari nel raggiungere casa si scontra con la forte pendenza che l’impalcato assume agli estremi; utilitarie e Suv slittano sulle piattaforme metalliche, mentre noialtri percorriamo con prudenza la corsia a ridosso delle spallette riservata ai cicloviaggiatori.

Tempo di lasciarsi alle spalle il Ticino e la casacca antipioggia aderisce già al torso in maniera impietosa; alle porte di Boffalora penso a Guareschi, al suo viaggio in bici del 1941, un gran triangolo dai vertici a Milano, Rimini e Verona, raccontato ai lettori del Corriere della sera con un reportage gustosissimo. Qualche anno correva l’ottantesimo anniversario di quel “viaggetto”, e nell’occasione l’ho ripercorso per intero. Da allora credo di conoscere Guareschi piuttosto bene, non solo come autore ma anche come persona, ché un uomo in bicicletta è sempre sincero: è troppo impegnato a sentirsi libero per disturbarsi a raccontare frottole. Bene, Guareschi si vergognava a mostrarsi nei centri abitati in calzoncini da ciclista, così teneva a portata di mano un paio di dignitosi pantaloni lunghi da indossare nelle soste. Mi domando come lo farebbe sentire il suo pudore se si trovasse all’improvviso di nuovo in sella, a pedalare nei miei panni striminziti dalla pioggia, lordo di fango sin dentro le orecchie.

Fra San Varese e Sette Filagni mi tengo compagnia con le gocce che si succedono a penzolare dalla visiera del cappellino. Ondeggiano solidali alla bici, si allungano a incombere sul naso, d’improvviso si staccano dalla stoffa fradicia, cadono a piombo sulla pelle bagnata e si disperdono nell’aura tiepida di umidità che mi porto dietro; appena una goccia ha eseguito il suo tuffo suicida, subito un’altra si affaccia dal becco della visiera per andare incontro al proprio destino. Fradici a questa maniera fa un freddo cane, ecco cosa. Alla prima insegna di bar, in località Massaua, ci precipitiamo dentro come naufraghi in cerca di salvezza; ordiniamo un tè caldo, sotto lo sguardo indifferente dei locali che seguono il grande ciclismo in tivù e borbottano di qualcuno che è morto. Sul giornale la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco deborda dalle pagine di cronaca; resoconti giudiziari, commenti e interviste finiscono per occupare metà delle pagine, appena spiove ce la filiamo.

La sera, lungo gli acciottolati silenziosi di Pavia, mi dico che non potrebbe esistere città universitaria più diversa da Bologna. A casa, a quest’ora, la mia figliola laureata di fresco e le sue sorelle matricole potrebbero tranquillamente trovarsi in mezzo a un turbine di ragazzi, le biciclette posteggiate a vista, che si raccontano di amori e di Erasmus. In questa filiale di Milano, dove la razionale metropoli lombarda ha spedito per secoli i suoi studenti, pare invece essere in vigore il coprifuoco. Tornano in mente le “tre discoteche e centosei farmacie” cantate dagli 883 per descrivere la città natale, gloriosa sede di ateneo a misura d’anziani. Nel 1982 Tondelli inizia una vita nuova: lascia la casa dei genitori per prendere domicilio a Bologna, in via Fondazza. La scommessa è quella di mantenersi con la scrittura.

Le frequentazioni ruotano intorno agli ambienti del DAMS, alle feste s’incrociano le vecchie conoscenze, Freak Antoni e Andrea Pazienza, “la rockstar del fumetto italiano”, che vanta già un grande successo e miete strage di cuori ma non riesce a gestire il demone dell’eroina. Nello stesso anno del Mundial, decisivo nel cambiamento d’umori nella pancia del paese, pubblica il secondo romanzo, Pao Pao, basato sulla medesima ambientazione militare dei racconti di “Acci”, ma fortemente virato in senso dissacrante e sperimentale. L’omosessualità è ancora un tabù per il pubblico generale, figurarsi l’allegro racconto delle esperienze gay in grigioverde ambientate in una caserma di granatieri.

Tondelli interrompe la collaborazione con i giornali del gruppo e passa in pianta stabile a “Linus”, ma le vie della creatività sono un imprevedibile labirinto: molti dei semi gettati nel periodo in cui pubblicava per “Il Resto del Carlino” e “La Nazione” germineranno nelle stagioni successive della sua breve e illuminante carriera. Tanta Bologna e tanta Firenze riempiranno le pagine di Un weekend postmoderno, la summa di articoli scritti nel corso degli anni ’80 e pubblicati a fine decennio. Ancor prima, però, il suo terzo romanzo gli regalerà fama e soddisfazioni. Sarà proprio uno degli scenari esplorati nei suoi reportage di costume a innescare l’ispirazione per scriverlo: Rimini.