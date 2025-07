I delitti e le due donne in fuga. Le nevrosi americane in un thriller

La domanda, in fondo, è sempre la stessa ma non è meno interessante: com’è l’America vista dalla strada? Più che Kerouac, in questo caso c’è da scomodare Thelma & Louise, il film di Ridley Scott del 1991. Ma quello, appunto, era il 1991 che anche per Jodie Foster nel Silenzio degli innocenti fu definito l’anno delle donne. Ora in questo debutto letterario di Hannah Deitch (Killer Potential, Marsilio) ci ritroviamo di fronte a un’altra America, dove nel frattempo è passato (e tornato anche) Trump alla Casa Bianca. Dove le disuguglianze non solo economiche sono evidenti. Al centro della scena ci sono due ragazze che avrebbero tutto per essere considerate vincenti e di successo: hanno alle spalle studi importanti, ottimi voti, sono cresciute in un Paese che vorrebbe ancora far credere che il merito rimane l’unica unità di misura per l’ascesa sociale.

Evie, una delle due, dà ripetizioni a una ragazza figlia di una coppia paradigma della cosiddetta upper class: lui manager uscito indenne dallo scandalo dei subprime, lei attrice che ha lasciato da tempo i set. Evie trova la sua futura amica (e compagna di fuga) dietro a un muro: tutta sanguinante che chiede aiuto. Poco più in là ci sono i corpi dei padroni di casa che giacciono nel laghetto con le carpe koi. La figlia della coppia rientra in casa e le vede e vede cosa è successo. È sicura che siano state loro a uccidere.

Da lì parte un rocambolesco viaggio tra auto rubate, pistole puntate, tv che trasmettono le loro foto come ricercate numero uno. E si srotola un Paese pieno di contraddizioni che si divide tra colpevolisti (fino a invocare la pena di morte) e sostenitori. I confini tra reality e realtà (seppure romanzata) si confondono. La fuga avrà un suo capolinea. Ma la tensione, intima e pubblica, verso la verità andrà oltre le pagine stesse del romanzo.

Matteo Massi