La Russa allenatore Partita Cuore: Tengo equilibrio destra e sinistra Roma, 17 lug. (askanews) - "É un'occasione interessante perché parlamentari e cantanti che sono due espressioni diverse della società si confrontano e all'interno della partita i politici di varie aree culturali, sociali e soprattutto politiche giocano insieme. Questo è il bello, per questo ho accettato di fare l'allenatore, perché come presidente del Senato cerco sempre di tenere l'equilibrio fra maggioranza e opposizione. Qui non faccio fatica,, giocano già tutti nella stessa squadra": così il presidente del Senato Ignazio La Russa, prima della partita del Cuore che ha contrapposto le Nazionali di politici e cantanti il 16 luglio all'Aquila, vinta ai rigori dai parlamentari. "Mi auguro che collaborino, nella formazione ho previsto che ci siano sempre almeno due donne in campo: la Di Maggio (Grazia, Fdi, ndr) la mettiamo all'ala destra, perché la Schlein (Elly, ndr) era all'ala destra con il piede sinistro, ma ha preferito essere un po' seconda punta e allora la Di Maggio ha detto io mi trovo bene", ha aggiunto.