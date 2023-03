Pagelle serale Amici, i top e i flop della seconda puntata

Isobel nella seconda puntata del Serale di Amici 22

Piccolo G e Gianmarco sono gli eliminati della seconda puntata del Serale di Amici 22. Ecco le pagelle, ironiche come di consueto, della seconda puntata del Serale di Amici 22.

Look dei professori: voto Non mi toccate Lorella. La Cuccarini è l'unica donna con un look ineccepibile. Stavolta Arisa sembra un David Bowie in versione Ziggie Stardust, Alessandra Celentano sembra la mamma dei Jetsons, il cartone animato con una famiglia nello spazio. Fra gli uomini, a parte Rudy Zerbi vestito da Ragazzo di campagna, tutto nella norma.

Piccolo G: voto Circo. Cantare 'Sotto casa' così fa venire voglia di aprire la porta ai Testimoni di Geova la domenica mattina quando suonano alle 7. E rispondere "La ascolto" alla signora Carmela che ha trovato il tuo numero di cellulare chissà dove e vuole parlare con te dei problemi del mondo (mi è successo veramente, ndr).

Isobel: voto Ballaci la vita. Il mondo della danza continua a sapere. E sa quello che vediamo tutti: date una coppa da vincitrice a questa ragazza. Lei è tipo 305385348534905 gradini sopra il mondo intero. Ogni volta in cui alza una gamba mi fa capire quanto io abbia bisogno di andare in palestra, ma la perdono.

Cricca: voto Safari dentro la mia testa ci son più bestie che nella foresta. Di Baglioni ce n'è uno. E si chiama, appunto, Claudio Baglioni. Di Adele pure. Però nel secondo caso, paradossalmente, Cricca risulta più credibile. E non perché tira degli acuti che ho dovuto chiamare Car Glass che ripara e che sostituisce. Non si capisce però quale sia il vero Cricca.

Aaron: voto Fucsia. Decongestionatelo. Non passa canzone che non lo veda diventare bordeaux mentre canta, però io ve lo dico: 'Universale' spacca eccome. Ecco, il suo atteggiamento da Neo di Matrix ci ha già riempito i sacchetti dell'Esselunga, però la speranza è che la sua bravura ci faccia superare questi fastidi. Un consiglio: Aaronnino caro, sta faccia da giustiziere dell'universo non è che proprio si addica a tutte le canzoni. Per dire, su 'Vedo nero' di Zucchero anche un pelo (a proposito...) meno. Faccela 'na risata.

Ramon: voto Pulcino Pio. Il Guanto di sfida di hip hop contro Samu lo vede nettamente in svantaggio, poi si esibisce con il faccino da pulcino bagnato e tutto sommato il suo lo fa. La sfida al Serale non ha alcun senso, ma lui si presta e fa anche bene. Peccato che l'unico concetto che passi sia il suo "coraggio" nell'aver accettato la sfida.

Samu: voto Yo bella zio. Nel suo è bravissimo e si vede. Molto credibile, calato precisamente nelle coreografie hip hop che gli vengono date. Giuseppe Giofrè ha ragione: fra lui e Ramon non esiste partita.

Angelina: voto Ma bastaaaaaa. Le danno una canzone di Giò Evan, che canzone non è. Non viene mai valorizzata. Eppure la voce, il cuore e la capacità di stare sul palco ce li ha eccome. Però la devono rendere a tutti i costi una portatrice di valori, una portabandiera di chissà cosa. La vogliamo sentire cantare. E' possibile? Adele e Beyoncé dimostra di reggerle benissimo, quindi...

Gianmarco: voto Si vola. Peccato che i giudici non lo capiscano, ma lui è proprio bravo. Vola e lancia femori e rotule ovunque, roba che io sento dolore soltanto a guardarlo.

Alessio: voto Ma che davero davero? E' di gomma. Si lancia, si riprende, si tira, si stringe: fa tutto lui. Tante care e belle cose.

Federica: voto Che bomba. Non ha il favore del pronostico, eppure ha una voce pazzesca. E soprattutto un'interpretazione magnetica. La ascolterei per ore anche cantare l'elenco del telefono.

Mattia: voto Non mi convince. Nel suo è bravo, intendiamoci. Però non amo i movimenti esagerati. E i suoi sono sempre molto, troppo esagerati.

Il Guanto di sfida dei professori: voto Rudy Zerbi non fa più ridere neanche se ci fa il solletico. Arisa stellare, Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini da urlo, i pagliacci Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono più noiosi della Corazzata Potemkin. O di un concerto de Il Volo, se preferite. Che disagio.

Dennis Fantina: voto Ah non c'è? Non partecipa? Ero già pronta a darlo come vincitore in pectore. Renato Sannio nemmeno? Vabbè, ma almeno a un certo punto Fioretta Mari ci spiegherà qualcosa di recitazione. Ah neanche? Valeria Monetti e Monica Hill abbiamo detto che non sono in questa edizione. Però spunta Beppe Vessicchio, vero? No? Neanche Beppe Vessicchio? Maria, io esco.