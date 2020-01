Los Angeles, 13 gennaio 2020 - L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha rivelato le nomination agli Oscar 2020: la corsa alla statuetta più ambita è guidata da 'Joker' (11 candidature), seguito a ruota da 'The Irishman', '1917' e 'C'era una volta a... Hollywood' (10 candidature a testa). A quota sei ci sono 'Piccole donne', 'Storia di un matrimonio', 'Jojo Rabbit' e 'Parasite'.

Domenica 9 febbraio si terrà la cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta da Los Angeles in tutto il mondo.

Ecco le nomination​



MIGLIOR FILM

Le Mans '66 - La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio

1917

C'era una volta a... Hollywood

Parasite



MIGLIORE REGIA

Martin Scorsese per 'The Irishman'

Todd Phillips per 'Joker'

Sam Mendes per '1917'

Quentin Tarantino per 'C'era una volta a... Hollywood'

Bong Joon-ho per 'Parasite'



MIGLIORE ATTORE

Antonio Banderas per 'Dolor y Gloria'

Leonardo DiCaprio per 'C'era una volta a... Hollywood'

Adam Driver per 'Storia di un matrimonio'

Joaquin Poenix per 'Joker'

Jonathan Price per 'I due Papi'



MIGLIORE ATTRICE

Cynthia Erivo per 'Harriet'

Scarlett Johansson per 'Storia di un matrimonio'

Saoirse Ronan per 'Piccole donne'

Charlize Theron per 'Bombshell'

Renée Zellweger per 'Judy'



MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Tom Hanks per 'Un amico straordinario'

Anthony Hopkins per 'I due Papi'

Al Pacino per 'The Irishman'

Joe Pesci per 'The Irishman'

Brad Pitt per 'C'era una volta a... Hollywood'



MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Kathy Bates per 'Richard Jewell'

Laura Dern per 'Storia di un matrimonio'

Scarlett Johansson per 'Jojo Rabbit'

Florence Pugh per 'Piccole donne'

Margot Robbie per 'Bombshell'



MIGLIORE FILM D'ANIMAZIONE

Dragon Trainer - Il mondo nascosto

Dov'è il mio corpo

Klaus: i segreti del Natale

Missing Link

Toy Story 4



MIGLIORE FILM IN LINGUA STRANIERA

Corpus Christi

Honeyland

Les Misérables

Dolor y Gloria

Parasite



MIGLIORE FOTOGRAFIA

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

C'era una volta a... Hollywood



MIGLIORE SCENOGRAFIA

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

C'era una volta a... Hollywood

Parasite



MIGLIORI COSTUMI

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

C'era una volta a... Hollywood



MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Cena con delitto - Knives Out

Storia di un matrimonio

1917

C'era una volta a... Hollywood

Parasite



MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

I due Papi



MIGLIORE DOCUMENTARIO

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland



MIGLIORE CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

In The Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha



MIGLIORE MONTAGGIO

Le Mans '66 - La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite



MIGLIORE TRUCCO E PARRUCCO

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent - Signora del male

1917



MIGLIORE COLONNA SONORA

Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio

1917

Star Wars: l'ascesa di Skywalker



MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

'I Can't Let You Throw Yourself Away' dal film 'Toy Story 4'

'(I'm Gonna) Love Me Again' dal film Rocketman

'I'm Standing With You' dal film 'Atto di fede'

'Into The Unknown' dal film 'Frozen 2'

'Stand Up' dal film 'Harriet'



MIGLIORE SOUND EDITING

Le Mans '66 - La grande sfida

Joker

1917

C'era una volta a.... Hollywood

Star Wars: l'ascesa di Skywalker



MIGLIORE SOUND MIXING

Ad Astra

Le Mans '66 - La grande sfida

Joker

1917

C'era una volta a... Hollywood



MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Avengers: Endgame

The Irishman

Il re leone

1917

Star Wars: l'ascesa di Skywalker



MIGLIORE CORTOMETRAGGIO ANIMATO

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister



MIGLIORE CORTOMETRAGGIO

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saria

A Sister





