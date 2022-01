Coloro che amano le indagini su casi criminali tengano d'occhio la serie TV 'Monterossi', adattamento dei romanzi di Alessandro Robecchi, editi da Sellerio, e interpretata da un magistrale Fabrizio Bentivoglio. Gli episodi escono in streaming su Amazon Prime Video lunedì 17 gennaio e in media la critica italiana ne ha scritto bene.



Monterossi, tutto sulla serie TV

La trama ruota attorno a Carlo Monterossi, autore televisivo di successo, ironico e disincantato, che sperava di fare una televisione più vicina agli ultimi della società e invece è diventato la colonna di uno show cinico, urlato, tutto all'insegna della pornografia dei sentimenti. Un giorno un uomo mascherato e armato si presenta alla porta di casa sua e Monterossi evita la morte per puro colpo di fortuna. Scosso, e animato da insaziabile sete di verità, decide di inventarsi detective e scoprire cosa sta succedendo. La polizia gradisce e non gradisce lo sforzo, ma da questo momento in avanti i casi di cronaca diventeranno per Monterossi occasione di indagine.



La prima stagione della serie TV 'Monterossi' porta su piccolo schermo due romanzi di Alessandro Robecchi: 'Questa non è una canzone d'amore' e 'Di rabbia e di vento'. A scriverne la sceneggiatura è stato lo stesso Robecchi insieme a Davide Lantieri e Roan Johnson, che di questo show è anche regista. È interessante notare che Lantieri e Johnson hanno lavorato insieme a 'I delitti del BarLume', comedy/crime di grande successo e giunto alla nona stagione.



Per quanto riguarda il cast, Carlo Monterossi è interpretato da Fabrizio Bentivoglio, prezzeomolino dei film di Gabriele Salvatores e visto anche in 'Un eroe borghese' e 'Il capitale umano'. I collaboratori che Monterossi coinvolge nelle proprie indagini hanno i volti di Martina Sammarco ('State a casa') e Luca Nucera ('Lovers'); il suo grande amore è interpretato da Donatella Finocchiaro ('Il regista di matrimoni'), mentre il sovrintendente delle forze dell'ordine che affianca nelle indagini è Diego Ribon ('Il silenzio dell'acqua'). Infine, la conduttrice dello show televisivo scritto da Monterossi è Carla Signoris ('Tutti pazzi per amore').



Il trailer

Le recensioni e come guardare la serie TV

In media la critica italiana ha scritto recensioni positive, lodando l'ironia e autoironia del racconto, i suoi personaggi sfaccettati e interessanti, una Milano utilizzata al meglio come location e trame che tengono attaccati alla poltrona.

La prima stagione di 'Monterossi' è composta da 6 episodi, tre per ognuno dei due romanzi aadttati. Escono in streaming su Amazon Prime Video il 17 gennaio, lasciando ad abbonate e abbonati la facoltà di scegliere tempi e modalità di visione.