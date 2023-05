Modigliani è un film: Scamarcio e Al diretti da Depp

Johnny Depp ha confermato di aver scritturato Al Pacino per il biopic su Amedeo Modigliani che il divo, 59 anni, si appresta a dirigere (e sarà il secondo film di Depp regista dopo The Brave, del 1997). Modigliani sarà interpretato da Riccardo Scamarcio, Al Pacino sarà il collezionista d’arte Maurice Gangnat, il cui ritratto è stato dipinto nel 1916 da Pierre-Auguste Renoir.

Il film dovrebbe intitolarsi Modi, ed essere l’adattamento dell’opera teatrale di Dennis McIntyre Modigliani: A Play in Three Acts. Johnny Depp è atteso come superstar al festival di Cannes, nei panni di Luigi XV nel film in costume Jeanne du Barry; nel cast del suo film sul maestro nato a Livorno nel 1884 e morto a Parigi nel 1920, ci sarà anche l’attore francese Pierre Niney, nel ruolo di Maurice Utrillo. Le riprese di Modi dovrebbero iniziare in Ungheria, a Budapest, in autunno. Secondo quanto anticipato dai produttori il biopic inseguirà un Modigliani in fuga nella Parigi del 1916, pieno di dubbi sul porre fine alla sua carriera, e circondato dai colleghi bohémien: con Maurice Utrillo, il bielorusso Chaïm Soutine e la musa inglese Beatrice Hastings. Modì chiede consiglio al suo mercante d’arte e amico, il polacco Léopold Zborowski: "ma il caos esplode quando si trova di fronte a un collezionista che potrebbe cambiargli la vita...".