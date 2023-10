Matthew Perry, i co-protagonisti di ‘Friends’: “Devastati dalla sua morte, eravamo una famiglia”

Los Angeles, 31 ottobre 2023 – "Completamente devastati". Dopo lo choc iniziale i co-protagonisti di Friends rompono il silenzio e pubblicano un comunicato congiunto per esprimere il dolore per la scomparsa di Matthew Perry, trovato morto domenica scorsa nella sua casa in California. "Siamo tutti così completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia", si legge nella dichiarazione a firma Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, pubblicata sulla rivista People.

La reunion del cast di 'Friends' a maggio del 2021 (Ansa)

"C'è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per metabolizzare il lutto ed elaborare questa perdita incomprensibile", continuano i co-protagonisti della serie tv andata in onda dal 1994 al 2004. "Col tempo diremo di più, come e quando potremo – continua la dichiarazione –. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo".

La morte, apparentemente per annegamento, dell'attore 54enne è stata un fulmine a ciel sereno. I medici legali hanno concluso l'autopsia e restituito il corpo alla famiglia perchè possa pianificare il funerale, intanto si è scoperto che, lo scorso inverno, Matthew Perry era stato davvero male e aveva passato oltre un mese in ospedale. Ci vorranno dalle sei alle otto settimane per l'esito conclusivo dei test tossicologici per capire ad esempio se l'attore avesse preso medicine (tra le boccette trovate nella sua villa di Pacific Palisades c'erano ansiolitici e antidepressivi) che potrebbero aver interagito letalmente con l'immersione nell'acqua calda della vasca Jacuzzi.

Per iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui