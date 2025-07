Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme 22 anni dopo Dawson’s Creek

Roma. 22 luglio 2025 – ‘Joey’ e ‘Pacey’ stanno per tornare, anche se con nomi diversi. Katie Holmes e Joshua Jackson reciteranno insieme in una trilogia di film romantici intitolata ‘Happy Hours’, più di vent’anni dopo la fine di Dawson’s Creek, la serie teen che li ha resi celebri in tutto il mondo. Ecco cosa sappiamo su questo nuovo progetto cinematografico.

Happy Hours: una commedia romantica in tre capitoli

Scritti e diretti dalla stessa Holmes, i film sono descritti come ‘commedie romantiche’ e racconteranno il legame tra due ex innamorati che si ritrovano da adulti, affrontando il peso delle scelte passate, le responsabilità familiari e le sfide della carriera. Il progetto è già in fase avanzata: le riprese del primo capitolo inizieranno nell’estate 2025, con gli altri due previsti a breve distanza. Nel cast, accanto ai due protagonisti, figurano nomi importanti come Mary-Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, Donald Webber Jr., Nathan Darrow, John McGinty, Johnna Dias-Watson e Jack Martin. Secondo la sinossi ufficiale, Happy Hours è “una storia su due persone che cercano di riconnettersi nonostante gli ostacoli della vita adulta. Un viaggio emotivo che esplora gioia, perdita e speranza attraverso il tempo”. Holmes, oggi anche regista e sceneggiatrice affermata (Alone Together, Rare Objects), ritrova così Jackson, che nel frattempo si è misurato con ruoli in serie importanti come The Affair, Little Fires Everywhere e Dr. Death, per cui ha ricevuto una nomination ai Critics Choice Awards.

Di nuovo insieme 20 anni dopo Dawson’s Creek

Il ritorno insieme della coppia televisiva arriva in un momento di forte revival degli anni ’90 e 2000, tra reboot, reunion e nuovi progetti ispirati alle icone pop di quel periodo. Dawson’s Creek, andata in onda per sei stagioni dal 1998 al 2003, ha segnato un’intera generazione con il suo racconto intimo e sentimentale dell’adolescenza. Holmes e Jackson hanno avuto anche una breve relazione nella vita reale, tra il 1998 e il 1999. Sebbene Happy Hours non sia un sequel diretto della serie, il richiamo è inevitabile e ‘l’effetto nostalgia’ è assicurato.