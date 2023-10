Matthew Perry, il gesto d’amore di Lisa Kudrow verso il cane dell’amico morto

Roma, 30 ottobre 2023 – Un gesto d’amore, in attesa di capire le cause della morte di Matthew Perry, 54 anni. Strazio della famiglia e grande dolore tra le co-star di Friends per la scomparsa dell’indimenticabile Chandler Bing. Lisa Kudrow, che aveva la parte di Phoebe, sarebbe pronta ad adottare Alfred, il cane dell’amico. Da 3 anni l’animale faceva parte della vita di Perry, non sposato e senza figli.

Matthew Perry era inseparabile dal suo cane Alfred

Matthew Perry e il cane Alfred

Le cause della morte di Matthew Perry

Ma non è l’unica cosa che trapela dalla stampa britannica. Proprio la Kudrow avrebbe confidato un dubbio terribile. Perry potrebbe aver assunto medicine (tra le boccette trovate nella sua villa di Pacific Palisades c'erano ansiolitici e antidepressivi) che potrebbero aver interagito letalmente con l'immersione nell'acqua calda della vasca jacuzzi. Ma ci vorranno ancora settimane – da sei a otto – per avere l’esito conclusivo dei test tossicologici.

I 15 secondi della chiamata al 911

E resta da capire anche la chiamata al 911 – l’audio dura 15 secondi – fatta alle 16 di sabato 28 ottobre. In quella telefonata si parlava di un annegamento in un casa di Los Angeles.

