Il principe George sempre più uguale a papà William: la foto del 12° compleanno non lascia dubbi

Londra, 22 luglio 2025 – Il principe George compie oggi dodici anni e sorride all’obiettivo con un’espressione sempre più sicura. L’immagine, scattata a inizio anno nel Norfolk, ritrae il primogenito di William e Kate appoggiato a una staccionata, in un contesto all’aria aperta che restituisce un ritratto spontaneo e rilassato.

Lo scatto è stato condiviso sui profili social dei principi di Galles con un messaggio semplice ma affettuoso, accompagnato da una torta stilizzata. Anche re Carlo III e la regina Camilla hanno celebrato il nipote con un post ufficiale.

Il gioco delle somiglianze

Sotto la foto, oltre 160 mila like e circa tremila commenti. I fan si sono scatenati in messaggi affettuosi, ma soprattutto in confronti tra il giovane George e i vari membri della famiglia reale.

In molti hanno sottolineato che il giovane principe è suo padre, il sosia del principe William. “Sembra un clone di William!”, scrive qualcuno. "Che bel ragazzo è diventato: affascinante, composto e pieno di tranquilla sicurezza", ha commentato un altro fan della famiglia reale. “Ha il sorriso del papà ma gli occhi del nonno Middleton”, osserva un altro ancora. In effetti, il profilo del principe sembra riflettere sempre più chiaramente quello del padre, ma con una compostezza e un’eleganza tutta sua.

Un compleanno privato e un futuro da erede

George festeggerà in famiglia, con discrezione. È secondo nella linea di successione al trono e sta per concludere l’ultimo anno alla Lambrook School nel Berkshire. Il passaggio alla scuola secondaria segnerà un momento importante, non solo dal punto di vista scolastico. Secondo la royal editor di HELLO!, Emily Nash, William e Kate continueranno a garantirgli un’infanzia il più possibile normale, ma inizieranno anche a introdurlo gradualmente ai doveri reali.

Un esempio? La sua recente partecipazione al ricevimento per i veterani del VE Day a Buckingham Palace. Un’occasione pensata proprio per avvicinarlo al ruolo che un giorno sarà chiamato a ricoprire, ma senza forzature. La presenza accanto ai genitori e alla sorella Charlotte alla finale maschile di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz, con tanto di palline autografate, è stata invece uno dei tanti momenti “da bambino normale” che i principi vogliono continuare a regalargli.

Le immagini ricordo della crescita

Tradizionalmente, è Kate a scattare le foto ufficiali dei compleanni dei figli. Ma quest’anno, come già accaduto ad aprile con il piccolo Louis, la scelta è ricaduta su un fotografo professionista, Josh Shinner. La principessa ha invece realizzato con il suo iPhone l’immagine di Charlotte per il suo ultimo compleanno, durante un’escursione in Cumbria. In questo periodo, William e Kate si stanno prendendo una pausa dagli impegni ufficiali per trascorrere del tempo con i figli durante le vacanze scolastiche.

Da Anglesey al trono: una storia già scritta

Nato il 22 luglio 2013 al St Mary’s Hospital di Londra, George Alexander Louis è stato presentato al mondo il giorno dopo, avvolto in una coperta di lana merino tra le braccia di Kate. I suoi primi mesi di vita si sono svolti ad Anglesey, in Galles, dove William lavorava per la RAF. A soli otto mesi ha affrontato il suo primo royal tour in Australia e Nuova Zelanda.

Nel 2015 è diventato fratello maggiore con la nascita di Charlotte e la famiglia si è trasferita ad Anmer Hall, nel Norfolk. Dopo aver frequentato la scuola materna Montessori, George ha iniziato la scuola primaria a Londra, per poi trasferirsi, nel 2022, alla Lambrook School nel Berkshire, insieme ai fratelli. In dodici anni, la sua è già una vita fatta di piccoli eventi pubblici, viaggi istituzionali e momenti da bambino come tanti. Ma il futuro è chiaro: sarà re.