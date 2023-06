Cosa fa Luigi Berlusconi, il web impazzisce per il figlio minore del Cav

Milano, 15 giugno 2023 – Qualcuno lo vuole in politica, altri sperano che si prenda il Milan. Il giorno dopo i funerali del padre, Luigi Berlusconi è il più chiacchierato dei figli dell’ex premier scomparso lunedì scorso. Mentre va in scena il kolossal delle esequie in diretta tv, le telecamere indugiano sul volto composto dell’ultimogenito del Cav, che non passa inosservato a schiere di internauti. Tanto che oggi il suo nome è trending topic su Twitter. Che significa? Che tantissimi ne sulla piattaforma social ne parlano.

Chi è Luigi Berlusconi?

Trentaquattro anni, sposato da tre, con due figli, Luigi Berlusconi è il terzogenito della coppia Silvio Berlusconi-Veronica Lario, l’unico a non avere ereditato gli occhi celesti dalla madre, eppure il più fascinoso, almeno stando ai commenti che brulicano sui social media. Molto del suo charme viene dalla sua riservatezza.

Le aziende

Poco ‘social’, negli anni Luigi si è mantenuto lontano dai riflettori, al pari o quasi della sorella maggiore Eleonora, forse la più schiva. Come i fratelli ha però le mani negli imponenti affari di famiglia. Bocconiano, laureato in Economia, e specializzato in finanza alla JP Morgan di Londra, ha le carte per amministrare il gigantesco patrimonio finanziario del padre. Per ora, a testamento ancora chiuso, possiede con Eleonora e Barbara la Holding XIV, che controlla oltre il 21% di Fininvest, cuore dell’impero di Berlusconi, e ne è amministratore delegato. La sua è una passione precoce: già da giovane si interessa delle aziende di famiglia tanto che nel 2007, a soli 17 anni, entra nel cda di Mediolanum Spa. Sempre con i fratelli possiede la Benfin Uno, impresa attiva nel settore del couponing. Più recentemente ha fondato una sua onlus, la Opsis, che gestisce diverse startup.

La moglie e i figli

Nel 2020, anno della pandemia, Luigi si sposa con Federica Fumagalli, fidanzata storica (galeotta fu la Bocconi), laureata in giurisprudenza ma impegnata nell’organizzazione di eventi. Nell’estate del 2021 è nato il loro primo figlio, Emanuele Silvio. Appena poco più di un anno dopo, nasce il secondogenito, Tommaso Fabio.

Luigi con la moglie fa vita appartata, dicevamo. E così ci vuole il funerale di Silvio Berlusconi perché il web lo noti.

Il gossip

Mentre va in onda la cerimonia funebre, su Twitter si rincorrono battute e apprezzamenti sul suo aspetto fisico, con toni forse non troppo opportuni data la circostanza. Luigi piace alle giovanissime ma non solo. Per la verità più di un uomo lo tratta come un sex symbol gay, memore di qualche vecchia paparazzata (un bacio dato a un amico a Villa Certosa nel 2017) che aveva fatto parlare di una presuntissima omosessualità di Luigi.

“Se Luigi Berlusconi scende in politica io non so cosa voterei”, è uno dei commenti più condivisi (tra quelli riferibili). “Tuttə comunistə finché non esce in tl la foto di Luigi Berlusconi”. “Ma non può comprarci? – si chiede qualche milanista –. Sarebbe troppo bello”. In tanti insomma, ora che l’hanno visto in faccia, vogliono che esca dall’ombra per raccogliere l’eredità del padre. Qualcuno è tranchant: “Un altro Berlusconi? Ma non ne bastava uno?”.