Chi è Federica Fumagalli, la moglie di Luigi Berlusconi

Roma, 14 giugno 2023 – ‘Bocconiana Doc’ come il marito, la 34enne Federica Fumagalli è l’ultima della lunga sequela di mogli entrata in casa Berlusconi, sposata Luigi – con ultimogenito di Silvio e di Veronica Lario – e mamma di due bambini nati dopo il matrimonio con il rampollo più giovane del Cavaliere: Emanuele Silvio (in onore del nonno), nato nel luglio 2021, e Tommaso Fabio, nato nell’ottobre del 2022. Federica e Luigi si sono incontrati ai tempi dell’università in un locale milanese durante una serata con gli amici e da quel momento non si sono più lasciati. Ecco cosa sappiamo della bella Federica, la più riservata tra le donne di casa Berlusconi.

Federica Fumagalli felice con il marito Luigi Berlusconi

Il matrimonio con Luigi Berlusconi

Dopo un fidanzamento lungo quasi un decennio, nel 2020 Federica e Luigi sono convolati a nozze. Ma prima di scambiarsi l’anello, la coppia ha convissuto – insieme ai loro amati pastori tedeschi Uno e Arturo – nella villa di famiglia che si trova a Milano, in via Rovagni, primo nido d’amore di Silvio e Veronica. È stato un matrimonio da sogno, ma celebrato in forma riservata – lontani dai flash e dalle telecamere – nella Basilica di Sant'Ambrogio, una delle chiese più suggestive di Milano e simbolo del cuore pulsante meneghino. Al rito religioso c’erano solo pochi e sceltissimi invitati: solo 25 i presenti al fatidico ‘Sì’, tra cui Marina Berlusconi e le altre figlie di Veronica Lario, Barbara ed Eleonora. Presente in prima fila la mamma dello sposo, Veronica, da sempre legatissima alla nuora. Grande assente in chiesa il patriarca Silvio, in attesa del risultato del secondo tampone dopo essersi ammalato di Covid, nulla osta arrivato in tempo per il banchetto nuziale a Villa Belvedere, la residenza di famiglia di Macherio, al quale il Cavaliere ha partecipato insieme alla giovane fidanzata Marta Fascina.

Chi è Federica Fumagalli

Bellissima e altrettanto riservata, Federica Fumagalli è nata a Sirone (Lecco) nel 1989 ed è figlia di un imprenditore tessile del Lecchese. Laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano, l’ateneo più gettonato dalle famiglie bene meneghine e che sforna da sempre i futuri membri della classe dirigente del Paese. Ed è proprio tra le aule della Bocconi che è cresciuto l’amore tra Federica e Luigi, laureato in Economia nella stessa università, come da migliore tradizione degli eredi delle grandi famiglie. Appassionata di eventi, Federica è diventata imprenditrice fondando la MB Projects, società che organizza eventi per marchi di lusso, come Fendi Casa, Furla, Dior e Braccialini. Di lei si sa davvero poco, visto la sua grande riservatezza che la contraddistingue: sicuramente per indole, ma forse anche come antidoto per proteggere se stesse e la sua neonata famiglia dall'invadenza del gossip e dal cognome ingombrante a cui si è legata.

Il profilo Instragram

Profilo basso anche su Instagram, contraddistinto da una comunicazione (apparentemente) spontanea e semplice. Un’immagine fresca, sicuramente studiata a tavolino, visto il mestiere di Federica. Qualche scatto con le amiche, le immagini del matrimonio e una valanga di foto col marito Luigi Berlusconi, che in tanti descrivono come un ragazzo riservato, con un ruolo poco appariscente (ma non meno importante degli altri fratelli) nelle aziende fondate da Silvio. Specializzatosi in finanza alla JP Morgan di Londra, Luigi si muove agilmente anche nel sociale: è infatti il fondatore della Fondazione Opsis Onlus, attiva in Lombardia nell’ambito della solidarietà.