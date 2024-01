Lorenzo Biagiarelli, chi è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Roma, 16 gennaio 2024 – Classe 1990, Lorenzo Biagiarelli fidanzato di Selvaggia Lucarelli è finito nella bufera per aver sollevato dubbi sul post sull'autenticità del post di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria Le Visciole in provincia di Lodi, morta – probabilmente – suicida nel fiume Lambro. Social chef, food blogger, personaggio televisivo, musicista mancato. Ma chi è Lorenzo Biagiarelli?

Lorenzo Biagiarelli, chef e food blogger (foto tratta dal profilo Instagram)

Chi è Lorenzo Biagiarelli

Nato a Cremona il 24 novembre 1990, 33 anni, cresce a Senigallia dove i genitori avevano uno stabilimento balneare. Mentre studia Storia all’università si dedica anche alla musica, suona diversi strumenti musicali e canta per mantenersi agli studi. Ha anche inciso alcuni singoli di discreto successo come Dancing In The Sunlight con il nome d’arte B – Law. Ma presto la sua vera passione diventa un’altra: scopre pentole e fornelli e si innamora della cucina.

Food blogger

Dopo gli studi, Lorenzo Biagiarelli apre un blog, dove racconta e condivide le sue vere passioni: cucina e viaggi. Le sue ricette conquistano il popolo web in men che non si dica. Ad avere successo sono in particolare i piatti etnici ispirati dai viaggi e le ricette della tradizione rubate alla nonna.

Dal web alle telecamere

Nel 2019 esce il suo libro Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare, edito DeAgostini e, nello stesso anno, sbarca fra i giudici di ‘Cortesie per gli ospiti’, game show culinario in onda su Real Time. Nel 2020 diventa parte del cast fisso della trasmissione di Antonella Clerici ‘È sempre mezzogiorno’ dove lo chef diventa "Il signore degli aneddoti". Nel 2022 Biagiarelli si lancia in una nuova avventura televisiva e partecipa come concorrente a ‘Ballando con le stelle’, ma esce poco dopo suscitando non poche polemiche, data la presenza della fidanzata nella giuria.

La vita sentimentale

La vera notorietà per Lorenzo Biagiarelli giunge quando incontra la giornalista e opinionista tv Selvaggia Lucarelli (classe 1974) a cui è legato da qualche anno. La coppia vive a Milano. La loro relazione arriva dopo la fine del matrimonio nel 2007 della giudice di ‘Ballando con le Stelle’ con Laerte Pappalardo, figlio del noto cantante Adriano, da cui nel 2005 nasce il figlio Leon. La giornalista ha raccontato che Lorenzo l’avrebbe conquistata grazie a una nota audio in cui lo chef cantava Pensiero dei Pooh. Per il primo appuntamento Biagiarelli ha invitato Lucarelli a casa sua e le ha preparato un risotto alla parmigiana con petto d’anatra alle prugne. La loro relazione è stata da subito molto chiacchierata per la differenza di età (circa 16 anni) che c’è tra i due. Nonostante questo la coppia sta insieme da otto anni.

I follower

Il profilo Instagram di Lorenzo Biagiarelli ha un larghissimo seguito e conta 230.000 follower. Sulla sua pagina lui si descrive così: “not a chef”.