Selvaggia Lucarelli minacciata di morte dopo il caso di Giovanna Pedretti. Lei lascia X, Biagiarelli non va (di nuovo) in tv

Roma, 16 gennaio 2023 – Le affermazioni di odio via social sono un fenomeno ciclico e brutale, lo sa fin troppo bene Selvaggia Lucarelli, spesso in prima fila quando si tratta di sfatare miti della rete e subirne le conseguenze. Nelle ultime ore sta subendo l'ennesima ondata dopo il ritrovamento, domenica 15 gennaio, del corpo di Giovanna Pedretti, la ristoratrice lodigiana, morta probabilmente suicida, che negli ultimi giorni si era ritrovata al centro di una polemica per via di una dubbia recensione del suo locale.

"Si arriva a un punto che anche le mer** come te superano il limite. So dove abiti, guardati le spalle perché hai le ore contate" è solo uno, l'unico senza una sequela di insulti deplorevoli, dei tanti messaggi ricevuti che la giornalista - che nel frattempo ha deciso di prendersi una pausa da X “per trasferirmi un po’ solo su Instagram” - ha condiviso, previo screenshot, nelle storie del suo account Instagram. Bersaglio di commenti simili è da due giorni anche il foodblogger Lorenzo Biagiarelli, compagno di Lucarelli, che è stato il primo a sollevare la questione della recensione: anche oggi Biagiarelli ha preferito saltare la puntata di "È sempre mezzogiorno", programma dove è ospite fisso. Ieri la conduttrice Antonella Clerici, nel segnalare la sua assenza per via del coinvolgimento nei fatti di cronaca, ha detto che tornerà nei prossimi giorni.

L’ultimo post su X

Nel trasferirmi per un po’ solo su Instagram lascio alcune riflessioni. La prima è che ancora nessuno ha il coraggio di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda e domandarsi perché una notizia irrilevante e pure falsa era in home ovunque. Si preferisce… pic.twitter.com/hclBEOCdKW — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 16, 2024

Le parole di Biagiarelli

Una mossa per dare visibilità alla propria attività che si è rivoltata contro, una leggerezza sfuggita al controllo, un'occasione in cui i media italiani hanno mancato di fare un giusto e dovuto lavoro di controllo e debunking. La vicenda dello screenshot con le critiche sul ristorante di Giovanna Pedretti, "Le Vignole" è stata raccontata in tutti i modi. Qualche giorno fa era apparsa la foto con una recensione omofoba e discriminante con la risposta energetica della proprietaria. La notizia era rimbalzata per tutte le testate italiane principali, eleggendo Pedretti "eroina" del momento. Biagiarelli, con un post sul suo account Instagram, ha evidenziato alcune incongruenze sulla foto – il font della della risposta diverso da quello standard usato da Google (il motore di ricerca da cui sarebbe provenuta la recensione), errori di ortografia simili tra recensione e risposta – sollevando seri dubbi sull'autenticità del tutto. Tre giorni fa è tornato sulla questione riportando, sempre via social, una conversazione avvenuta con la ristoratrice in cui veniva fuori che lo screenshot originale non era più disponibile, e che in realtà il commento omofobo e denigratorio risaliva e molti mesi prima. I sospetti sono aumentati dopo un servizio del Tg3 in cui la signora, intervistata, non era stata capace di rispondere bene alle contraddizioni. Da qui era partita una shitstorm social ai suoi danni, accusata di essere un'approfittatrice.

La morte di Giovanna Pedretti

Giovanna Pedretti, il cui cadavere con i polsi tagliati è stato ritrovato domenica pomeriggio sulle rive del fiume Lambro a Sant’Angelo Lodigiano, si sarebbe suicidata. Secondo i primi accertamenti, infatti, la donna sarebbe arrivata sul posto con la sua Fiat Panda dove avrebbe tentato di uccidersi la prima volta prima di spostarsi a piedi verso il corso d'acqua, e la sua storia personale – tra i vari elementi, il suicidio del fratello avvenuto 10 anni fa – sembrerebbe portare prove a carico di questa ipotesi. Non di meno, la consecutio temporum degli eventi ha scatenato un'altra ondata d'odio contro Biagiarelli, accusato di aver procurato il danno reputazionale alla ristoratrice, e contro Lucarelli, che pure aveva parlato della storia. "Miserabile sciacallo, spero che non dormirai mai più la notte", questo il tono dei commenti che si sono riversati sotto al post di denuncia del foodblogger. L'ultima sua attività onlinea risale a ieri mattina, quando in una storia Instagram ha espresso dispiacere per la scomparsa di Giovanna Pedretti ma ribadito l'iportanza del fact checking sulle notizie che diventano virali in rete. La Procura di Milano ha comunque aperto un fasciolo contro ignoti per istigazione al suicidio, in modo da fugare ogni dubbio sulla vicenda.