È stata una delle nobildonne più amate al mondo ed è già stata raccontata su grande schermo in 'Diana - La storia segreta di Lady D' (2013), che non piacque al pubblico e alla critica. Ora la storia della principessa del Galles sta per ridiventare un film, intitolato 'Spencer', grazie al regista e sceneggiatore Pablo Larrain e all'attrice Kristen Stewart, entrambi molto quotati. Che sia la volta buona per un racconto degno di nota?

Il nuovo film su Lady D

Secondo quanto apprendiamo dai magazine statunitensi, l'idea di Pablo Larrain non è di raccontare l'intera vita della principessa, bensì di concentrarsi su una manciata di giorni dei primi anni Novanta, quelli nei quali Diana si convince che il matrimonio con il principe Carlo non può funzionare e decide di abbandonare la famiglia reale britannica.



Con le parole di Larrain: "La mia generazione è cresciuta leggendo le fiabe. Di solito un principe trova una principessa, le chiede di diventare sua moglie e lei diventa regina. Quando una persona decide di non essere regina ribalta il cliché della fiaba. Mi meraviglio sempre, pensando a questo fatto, e mi chiedo quanto dev'essere stato difficile compiere un passo simile. Questo è il cuore del film".



La sceneggiatura di 'Spencer' è stata scritta da Steven Knight, candidato all'Oscar grazie a 'Piccoli affari sporchi' (2002) e autore fra le altre cose dei film 'Locke' (2013), 'La promessa dell'assassino' (2007) e della serie TV 'Peaky Blinders' (2013 - in corso). Il suo nome, insieme a quelli di Kristen Stewart e Pablo Larrain, motiva l'interesse nei confronti del biopic su Lady D.

Kristen Stewart e Pablo Larrain

Dopo avere conosciuto un'enorme fama grazie alla saga di 'Twilight', Kristen Stewart ha preso in mano la propria carriera cimentandosi in produzioni d'autore, rivelando un talento d'attrice piuttosto solido. Vedi i film 'Certain Women' (Kelly Reichardt, 2016) e 'Personal Shopper' (Olivier Assayas, 2016). Parallelamente ha rivendicato con forza la propria autonomia e ha saputo rompere alcuni cliché di istituzioni paludate: un esempio su tutti quando si oppose alla consuetudine di indossare tacchi alti durante i red carpet del Festival di Cannes.



Dal canto suo, Pablo Larrain è uno dei maggiori rappresentanti del cinema d'autore cileno e si è affermato grazie a titoli come 'Tony Manero' (2006) e 'Post Mortem' (2008). In vista del biopic su Lady D ci interessa però ricordare gli ottimi 'Neruda' e 'Jackie', entrambi del 2016, entrambi film biografici capaci di utilizzare le vite di Pablo Neruda e Jackie Kennedy per raccontare temi più ampi e universali: il senso ultimo della libertà nel primo caso e nel secondo lo scarto tra fatti, narrazione dei fatti e creazione di un immaginario.



Se la pandemia da Coronavirus lo consentirà, le riprese di 'Spencer' cominceranno all'inizio del 2021. Ancora da stabilire la data d'uscita nelle sale.



