A partire da venerdì 19 giugno sarà possibile vedere in streaming on demand il film 'Si muore solo da vivi', commedia romantica che parla di amore, amicizia e seconde occasioni. Nel cast troviamo Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè e Francesco Pannofino, mentre Amanda Lear, Red Canzian e Ugo Pagliai si concedono come guest star di lusso. Regia e sceneggiatura sono invece di Alberto Rizzi, al suo esordio lungo e che di sé dice: "Sono uno attore per contingenza, un regista per vocazione, uno scrittore per passione".



La trama racconta di un quarantenne di nome Orlando (interpretato da Alessandro Roja) che viva alla giornata in una baracca sulle sponde del fiume Po. Da giovane è stato il leader di un gruppo musicale e ha amato la coetanea Chiara (Alessandra Mastronardi), oggi tira a campare con rassegnazione e pochi slanci. Poi il destino bussa alla porta, sotto forma di un terremoto e del rientro in scena di Chiara: così Orlando si ritrova con dei nipoti di cui prendersi cura, con una band di improbabili amici da rimettere in piedi e con l'amore che torna a bussare alla porta.



Di fronte al suo primo lungometraggio come regista e sceneggiatore, Alberto Rizzi ha deciso di puntare sui sentimenti: "Ho voluto realizzare, con profondità e leggerezza, una commedia romantica sulle seconde occasioni, che ci piombano nella vita e rimescolano le carte, ambientata nella provincia emiliana, in un mondo stralunato di musicisti di provincia, di pescatori e balere color zafferano. Un inno alla vita, all'amore e all'amicizia".



Nonostante alcune sale cinematografiche abbiano riaperto, molti cinema restano chiusi a causa della pandemia di Coronavirus e di conseguenza molte produzioni scelgono lo streaming per distribuire i loro lavori: è anche il caso di 'Si muore solo da vivi', che a partire dal 19 giugno potrà essere visto on demand su Chili, Apple TV, Google Play, Rakuten TV, Sky, Infinity, CG Entertainment, Huawei, TIMvision e il circuito virtuale #iorestoinsala. Agli spettatori la facoltà di scegliere la propria piattaforma e decidere quando attivare il noleggio del film (che, una volta pagato, è disponibile per una finestra di tempo limitata).



