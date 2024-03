“Kate Middleton ha subito l’ileostomia”. L’ultima indiscrezione. Ecco cos’è

Roma, 16 marzo 2024 – Cos’è successo a Kate Middleton? Perché la foto pubblicata ufficialmente sui canali della Royal Family, che la ritraeva con i tre figlioletti, era ritoccata? Forse gli interrogativi aperti sulla malattia della principessa del Galles potrebbero aver trovato risposta. Secondo l’ultima ipotesi in ballo Middleton si sarebbe sottoposta ad un delicato intervento chirurgico di ilestomia. Perciò si spiegherebbe il riserbo della royal family sullo stato di salute della consorte di William. L’indiscrezione è stata lanciata dalla blogger americana Jessica Reed Kraus, seguita da più di un milione di follower. Secondo Kraus la principessa sarebbe stata “operata all’intestino” e ora “sta affrontando la convalescenza con un sacchetto”. “La guarigione richiede ben 12 settimane – scrive –. Il Palazzo, non volendo macchiare la sua immagine o metterla in imbarazzo, si è fermato a poche spiegazioni molto vaghe che però abbinate all’immagine ritoccata da Photoshop e diffusa su X, hanno scatenato il caos”. La notizia sarebbe giunta da un informatore nel Regno Unito, poi confermata da altri tre. A riprenderla poi è anche un’altra pagina Instagram molto autorevole e dedicata ai reali britannici gestita dall’avvocatessa americana, Jane Barr, la quale a sua volta ha riportato il messaggio di un’altra fonte. “Ciao Jane. Sono certo che hai già ricevuto questo messaggio, ma il mio amico nel Regno Unito (amico di un giornalista britannico) mi ha detto che si tratta di un intervento di ileostomia provocato da una perforazione intestinale”.

Cos’è l’ileostomia

L’ileostomia è una procedura chirurgica delicata e complessa che consiste nella deviazione dell’ileo verso un’apertura eseguita appositamente sull’addome. Tale apertura – chiamata in gergo scientifico ‘stoma’ – sostituisce l’ano naturale, quindi permette l’espulsione delle feci. A rendere necessaria l’ileostomia sono alcune patologie dell’intestino crasso tra cui il cancro del colon-retto, il morbo di Crohn e la colite ulcerosa.