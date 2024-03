Kate Middleton “parlerà della sua malattia in pubblico”. Quale potrebbe essere l’occasione buona

Roma, 18 marzo 2024 – Kate Middleton potrebbe parlare delle proprie condizioni di salute pubblicamente. Lo riferiscono fonti vicine alla coppia reale citate dal quotidiano britannico ‘Times’. La principessa del Galles, 42 anni, ormai è fuori dalle scene da un bel po’ di tempo: più precisamente dallo scorso gennaio quando si è sottoposta ad un intervento all’addome non meglio precisato. Da quel momento è calato il silenzio sul suo stato di salute che ha coinciso con il ricovero di re Carlo e l’annuncio del tumore.

Ora Kate ha l’opportunità di mettere fine ai rumors e smentire le ipotesi più disparate che sono circolate sul suo conto. Il Times riporta le parole di persone vicine alla coppia: “Sono apertissimi quando si tratta di interagire con il pubblico e posso vedere uno scenario in cui la principessa potrebbe parlare della sua convalescenza negli impegni pubblici”.”Se dovesse farlo, lei lo farebbe così” dicono le fonti al quotidiano britannico. “Vogliono essere chiari e più aperti, ma lo faranno quando si sentiranno pronti. Mi aspetto che questo sia il suo orientamento, ma lo deciderà lei. Non si faranno mettere fretta”, aggiunge un amico anonimo.

Ma veniamo al dunque: quale potrebbe essere l’occasione giusta?

Una delle date immancabili per la famiglia reale britannica è il compleanno del principino Louis che compie gli anni il 23 aprile. William e Kate dovrebbero mantenere la tradizione di pubblicare una foto: spesso nel passato le ha scattate Kate ma non è chiaro se sarà lei a farlo anche quest’anno. Un’altra occasione pubblica per vedere la principessa potrebbe essere la domenica di Pasqua. Come di consuetudine la royal family si riunisce per la tradizionale passeggiata a Windsor verso la cappella di St George. Un altro appuntamento ‘papabile’ potrebbe essere il ritorno a scuola dei tre figli dopo le vacanze pasquali.

In sintesi, non aspettatevi un ritorno di Kate prima della metà di aprile.