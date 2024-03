“Re Carlo III morto”, la bufala è virale. Le 'prove’ su X: Wikipedia aggiornata e la bandiera a mezz’asta

Londra, 18 marzo 2024 – “Re Carlo è morto”. La (falsa) notizia comincia a circolare su X intorno all’ora di pranzo supportata da presunte prove: una foto della bandiera di Buckingham Palace a mezz’asta e la pagina di Wikipedia aggiornata con la data del decesso del sovrano d’Inghilterra. In pochi minuti è il putiferio sui social. A scatenare la rete è anche uno screenshot di falso comunicato di Buckingham Palace che sarebbe girato in particolare su account social russi e ucraini.

Piovono centinaia di commenti e meme, seguiti da messaggi che mettono in guardia dalla bufala e in cui si afferma che lo screenshot del comunicato è un fotomontaggio. Ma per tanti che sospettano una falsa notizia creata ad arte, molti nel web cascano nella trappola, finendo per alimentare il rumor.

La bandiera a mezz’asta

Sui social rimbalza una foto di Buckingham Palace con la bandiera a mezz’asta. Segno inequivocabile di un lutto a Palazzo. Sarà Kate Middleton o Re Carlo, già si chiede qualcuno? Ma qualcun altro, che dice di trovarsi vicino alla residenza reale, replica che non c’è nessuna bandiera abbassata, mostrando foto come controprova. Altri ancora fanno fact checkin facendo notare che quell’immagine sarebbe stata presa da un video circolato nel settembre 2022, per la morte della Regina Elisabetta.

La pagina di Wikipedia

Intanto la pagina di Wikipedia dedicata a Carlo di Windsor viene modificata con la data di morte, oggi 18 marzo, 2024. L’aggiornamento dura almeno una decina di minuti poi viene cancellato.

La pagina di Wikipendia aggiornata con la data di morte di Carlo III

Il falso annuncio

Gira anche un falso comunicato di Buckingham Palace in cui si anticipa un “major announcement” (un annuncio importante) da parte della Corona. Segue un lungo testo, che in realtà è la trascrizione di un dialogo del ‘Diavolo veste Prada’, in particolare la dissertazione sul colore blu di Meryl Streep nei panni di Miranda Priesley.

Il falso annuncio di Buakingham Palace

Da dove arriva la fake news?

Secondo i media russi la notizia sarebbe apparsa precocemente sul canale Telegram russo Mesh, dove è stato condiviso lo screenshot di un annuncio attribuito a Buckingham Palace. Da qui il flusso di post fuori controllo che hanno travalicato i confini di Telegram, contagiando X.

I gossip sulla salute di Kate Middleton

Chi ha deciso di lanciare la fake news della morte di re Carlo ha voluto far leva sull’attenzione dedicata dai media e dall’opinione pubblica alla salute dei reali d’Inghilterra, non solo a quella del sovrano, a cui è stato recentemente diagnosticato un cancro alla prostata, ma anche e soprattutto a quella della nuora, Kate Middleton. La futura regina è stata operata lo scorso gennaio – secondo fonti ufficiali all’addome – ma ancora non è ricomparsa in pubblico. La foto di famiglia che ritrae la moglie del principe William con i figli, rivista e corretta con Photoshop, non ha fatto che alimentare retroscena e complottismi, in assenza di dichiarazioni. E’ di oggi la notizia che Kate sarebbe stata avvistata nella fattoria di Windsor, “felice” con il marito. Basterà a placare ansie e gossip sulle sue condizioni? Il clima di incertezza in ogni caso è terreno fertile per la proliferazione di bufale.