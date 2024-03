Carlo fa le corna, Elisabetta resuscita. La bufala della morte del Re scatena i creatori di meme

Londra, 18 marzo 2024 – La falsa indiscrezione sulla morte di re Carlo d’Inghilterra ha scatenato la creatività degli utenti di ‘X’. E così a fine giornata, ore dopo la smentita ufficiale di Buckingham Palace, all’hashtag #royal family e #royalannouncement scorrono fiumi di esilaranti meme.

Theory: King Charles and Kate Middleton fell in love and have been hiding away. Now they are going to fake their deaths and go live in Cuba with Tupac. #RoyalAnnouncement pic.twitter.com/FTnWtmznWw — F. 🇵🇸🚩 (@aaatankwaadi) March 18, 2024

“Carlo è morto”

Facciamo una breve sintesi di cosa è successo oggi. Intono all’ora di pranzo i social si riempiono di post che alludono a un imminente “annuncio” della famiglia reale. Spuntano come funghi presunti indizi di un lutto a corte. Circolano per esempio la foto delle bandiera a mezz’asta su Buckinghm Palace (che si scopre essere vecchia) e il logo nero di un account social della Bbc (non ufficiale). Il pensiero va a Kate Middleton, le cui condizioni di salute dopo il ricovero di gennaio, sono protette da una riservatezza assoluta che ha alimentato complottismi (vedi tutte le teorie cospirative nate con la pubblicazione dell’ultima foto di famiglia, quella ritoccata). Ma sono le indiscrezioni su re Carlo, malato di cancro, a farsi insistenti. Arrivano da canali social russi e ucraini, in cui rimbalza un documento con in alto il logo di Buckingham Palace, la residenza di Re Carlo e della regina Camilla, e il titolo “Royal communications”: “The King passed away unexpectedly yesterday afternooon” (il Re è morto all’improvviso ieri pomeriggio), recita. Poco dopo Wikepedia aggiorna la pagina dedicata al sovrano con la data di morte, 18 marzo 2024. L’impressione in realtà è che si tratti di una bufala e il silenzio delle testate britanniche, Bbc inclusa, non fa che confermarla. Ci penserà poi Buckingham Palace, con una smentita ufficiale ai media russi, a fugare ogni dubbio.

I best meme

Nel frattempo l’apprensione sui social si trasforma in ironia e su X i meme dissacranti sono virali. C’è un Re Carlo che fa le corna ("Il sovrano reagisce con il tipico aplomb inglese alla notizia della sua morte”, recita il post che introduce l’immagine Gif). O ancora Kate che si sfrega le mani perché a breve diventerà regina.

+++ BREAKING NEWS +++ Re Carlo reagisce con il tipico aplomb inglese alle notizie che si stanno diffondendo sulla sua salute. 🇬🇧#RoyalAnnouncement #RoyalFamily pic.twitter.com/z9yx7DJgAG — 𝙐𝘽𝙄𝙆 ®🦎🇦🇴🫁𝖛𝖆𝖓 𝖉𝖊𝖗 𝕷𝖚𝖇𝖇𝖊 (@Ubiklandia) March 18, 2024

Il presunto annuncio di morte viene rivisitato in tutte le salse: re Carlo che abdica a King Bob dei Minions, Carlo e Kate che scappano insieme (vedi sopra), la regina Elisabetta II che resuscita come Gesù Cristo, uscendo dal sepolcro. ”Scusatemi, non sono morta, stavo solo riposando”.

In Italia qualcuno nota come lo scatto photoshoppato di Kate e la finta morte di Carlo abbiano innalzato il livello dell’ossessività. Pagine e pagine sul web, fiumi di conversazioni social. Per non parlare di radio e tv che rimestano fra ricostruzioni, complotti e teorie. Diciamoci la verità, questa storia della salute dei reali ci sta un po’ sfuggendo di mano.

oggi il gossip è re Carlo crepato e Kate ancora dispersa ma in un manicomio, e io voglio solo chiedervi in che senso gli inglesi ci stanno battendo anche sul trash, come ci siamo arrivati a questo punto italianiiiiii #RoyalFamily pic.twitter.com/Zv0dd6u5WL — BadgalVale (@badgalvale) March 18, 2024

Non manca, per fortuna, l’autoironia di chi si affretta a cercare su Google “royal announcement” dopo aver visto l’hashtag in trend su X. Non è morto nessuno: c’è disappunto.