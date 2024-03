Kate Middleton avvistata con William nella fattoria di Windsor “felice e rilassata”. Mentre studia il contrattacco

Londra, 18 marzo 2024 – Kate Middleton è tornata in uno dei suoi posti del cuore. Secondo quanto riportano il Sun e il Daily Mail, la principessa del Galles è stata vista “felice, in salute e rilassata” nel Windsor farm shop, ovvero il negozio della fattoria di Windsor, da anni frequentato dalla moglie dell’erede al trono e dalla sua famiglia.

Purtroppo nessuna foto a testimoniare quanto Kate sia in ripresa dopo l’intervento chirurgico all’addome, che avrebbe messo a tacere una volta per tutte le infinite elucubrazioni sul suo conto.

Kate e William (Ansa)

Per quelle bisognerà aspettare ancora qualche settimana: secondo gli esperti, il primo rientro ufficiale in pubblico della principessa avverrà in occasione del sesto compleanno del terzogenito Louis, il 23 aprile.

Ma l’avvistamento di Kate nel fine settimana segna comunque una tappa importante nel percorso di ripresa della normalità dopo mesi di assenza dalle scene.

Sempre secondo il Daily, la principessa del Galles era con William (e questo spegnerebbe anche le voci di burrasca per una presunta relazione sentimentale del futuro re d’Inghilterra, l'indiziata è un'amica di lunga data, Rose Hanbury), a circa un miglio dal loro Adelaide Cottage, a Windsor, dopo aver assistito alle partite dei loro 3 figli – George, 10 anni, Charlotte, 8 e Louis, 5.

Un weekend apparentemente tranquillo e ‘normale’, mentre scossa dalla tempesta di voci scatenata dal ‘Kate-gate’ dopo il caso della foto ritoccata pubblicata in occasione della festa della mamma, la principessa starebbe meditando il contrattacco, quantomeno per limitare i danni creati da una mossa sbagliata.

Allora, William e Kate dovrebbero dapprima mantenere la tradizione di pubblicare una foto del figlio nel giorno del compleanno, poi la principessa dovrebbe tornare ufficialmente in pubblico e questo potrebbe accadere la domenica di Pasqua, unendosi alla famiglia per la tradizionale passeggiata a Windsor, verso la Cappella di St George.

Ma il ritorno in scena vero e proprio sarà alla fine delle vacanze pasquali dei suoi tre figli, che rientrano alla Lambrook School il 17 aprile: ritorno in scena dunque non prima di metà aprile, quando Kate potrebbe anche parlare pubblicamente, per smentire le voci selvagge circolate sui media, tanto sulla sua salute che sul suo matrimonio.

A dare gli ultimi aggiornamenti su come stanno reagendo Kate e il principe William allo scandalo è The Sunday Times, molto legato al Palazzo. Il quotidiano - che ha sentito diversi 'amici' - scrive che la principessa è molto "scossa" dall'accaduto ma prosegue il recupero; mentre il marito William ha come massima priorità proteggere "la bolla" famigliare che lui e Kate hanno creato nella loro casa a Windsor, l'Adelaide Cottage.

"Dopo la scuola, sono solo loro cinque a casa, con Kate che prepara la cena, non una cuoca o una governante. Per sua stessa ammissione, William non è uno chef. Ciò che ha trovato particolarmente difficile nelle ultime settimane, dicono gli amici, è la sensazione che la 'bolla' della coppia sia minacciata e che sua moglie stia vivendo un po' di quello che ha passato sua madre". "Gli amici aggiungono che la coppia è pienamente consapevole della recente copertura mediatica e (conoscono) le teorie complottistiche più stravaganti e pruriginose, circolate su di loro sui social media".