Kate nella bufera, il Daily Mail sbotta: “William non è un gentiluomo. Il Palazzo l’ha gettata nel tritacarne”

Londra, 13 marzo 2024 – Continua a far discutere l’ormai celebre foto di Kate Middleton con i figli, pubblicata da Palazzo per rassicurare sulle condizioni di salute della principessa dopo l’intervento all’addome di gennaio. Le agenzia di stampa avevano notato sin da subito dei dettagli che non tornavano, e la principessa di Galles aveva poi ammesso di aver editato malamente l’immagine. Ma ciò non è bastato a calmare le acque, e ora ci si chiede se la ‘colpa’ sia stata effettivamente di Kate.

La foto di Kate nel mirino dei media

Ad esprimersi a riguardo è il redattore del Daily Mail ed esperto di royal family, Richard Eden. Nell’episodio di ieri di ‘Palace Confidential’, il giornalista ha dichiarato che, a suo avviso, né i fan né gli ufficiali di Buckingham Palace si sono comportati correttamente con la principessa di Galles. “È stata posta sotto molta pressione dalle persone che dicevano ‘vogliamo una foto, vogliamo vedere come sta, diteci come sta’ – ha sottolineato Eden – E finalmente Kate pubblica una foto, scattata dal principe William, come viene messo in chiaro, ed ecco che viene gettata nel ‘tritacarne mediatico’”. L’esperto, infatti, non risparmia neanche l’erede al trono: “Non è stato un vero gentleman nel lasciare che la colpa venisse data a Kate. Per dio! È lui ad aver scattato la foto”.

Eden non è certo che la responsabile del pessimo editing non sia la principessa, e ha puntualizzato: “Sembra che forse qualcuno sia venuto per sistemarle i capelli, il trucco e altre cose del genere... se è stato mandato un parrucchiere, poteva essere mandato anche un fotografo”.

In ogni caso, secondo il giornalista, l’editing sbagliato non è certamente un grande problema: “È imbarazzante, ma non una grande calamità. William e Kate sono molto sotto pressione, ed è orribile se uno sta così male quanto lo è stata lei”. Oltretutto, non si tratta della prima volta che una foto che ritrae i reali viene modificata: anche la cartolina di Natale inviata dai Galles conteneva degli errori tipici di un photoshopping amatoriale, come la mancanza di un dito alla mano del principe Louis.