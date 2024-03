Il caso Kate riporta la pace tra William e Harry? I due fratelli insieme a un evento per Diana

Roma, 14 marzo 2024 – Lontani ma virtualmente vicini. Uniti nel nome dell’amata mamma lady Diana. In questi giorni di sconquasso in casa Windsor per il caso Kate dopo la foto della principessa modificata, i riflettori sono più che mai accesi su quello che sta succedendo nella famiglia reale britannica.

Si guarda con più attenzione che mai come si muovono i principi William e Harry, se le questioni annose tra i fratelli siano messe da parte a causa dei (presunti) problemi di salute di Kate e di papà re Carlo, o se il conflitto sia sempre insanabile.

Oggi i due saranno insieme a un evento pubblico. Sarà di fatto un'occasione rarissima di vederli entrambi, anche se rimarranno lontani.

Re Carlo insieme a Camilla, William, Henry e Kate Middleton

Il principe William parteciperà infatti di persona al Diana Legacy Award, stasera, al Museo della Scienza di Londra, dove terrà un breve discorso e consegnerà i 20 premi. Il fratello, che vive in California, farà un'apparizione online, partecipando a una video chiamata con i vincitori.

Ma oltre alla distanza fisica, a separare i due fratelli ci sarà anche una questione temporale: il duca di Sussex entrerà in scena solo quando l'erede al trono se ne sarà andato. E' la prova di quanto i fratelli siano ancora distanti e sia ben lontana la possibilità di una riappacificazione. Nelle scorse settimane, il principe Harry aveva fatto trapelare di essere disposto a tornare ad avere un ruolo e mansioni temporanee nella famiglia reale per sostenere suo padre durante la malattia, re Carlo che si sta sottoponendo alle cure per un tumore. Una disponibilità che però è stata di fatto respinta al mittente.