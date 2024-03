La malattia di Kate tra misteri e fake. Rispuntano le voci su Rose Hanbury e William

Londra, 13 marzo 2024 – E se oltre ai problemi di salute dietro la prolungata assenza di Kate Middleton ci fosse anche un tradimento? Teoria azzardata, ma che ricomincia a farsi strada con il proliferare incontrollato dei rumor che accompagnano la convalescenza della principessa del Galles. Il gossip, non certo nuovo, riguarda la presunta relazione extraconiugale del principe William con l’amica di lunga data Rose Hanbury. La marchesa di Cholmondeley, ben nota nel Regno Unito per il suo fascino e il suo stile glamour (non a caso, ha un passato da modella), ha legami antichi con la famiglia reale: la nonna, Lady Elizabeth Lambart, è stata damigella d’onore alle nozze della regina Elisabetta II nel 1947.

Kate Middleton e Rose Hanbury

Chi è Rose Hanbury

Rose Hanbury nasce nel 1983, figlia di Timothy – un web designer – ed Emma – una stilista. Nel 2003, durante un viaggio in Italia, conosce il marchese di Cholmondeley, David, di 23 anni più grande. Tra i due ha inizio una lunga storia d’amore, che si corona con un piccolo matrimonio, intimo e romantico, al municipio di Chelsea. Nulla a che vedere con il fasto del royal wedding tra William e Kate. Rose e David hanno tre figli: Alexander, Iris e Oliver. Quest’ultimo ha fatto da paggetto d’onore durante la cerimonia di incoronazione di re Carlo III, lo scorso 6 maggio. La famiglia vive nella residenza Houghton Hall, a pochi metri da una delle residenze preferite dei principi di Galles. Proprio da qui parte uno degli spunti per il rumor…

Il gossip

Le prime voci di una relazione tra Hanbury e l’attuale principe di Galles hanno inizio nel 2019. A fare da eco è anche la (presunta) fine dell’amicizia tra la donna e Kate: se prima le due erano spesso viste insieme, negli ultimi anni pare che i rapporti si siano raffreddati. Nel 2022 il gossip diventa insistente: secondo quanto riportato da un portale scandalistico, la relazione clandestina di “un membro della famiglia reale” è cosa ben risaputa a Londra.

Il silenzio di Kate

Né la principessa di Galles, né William, né tanto meno gli uffici stampa reali, hanno mai commentato pubblicamente la faccenda. Ma c’è chi, davanti a questa prolungata quanto insolita assenza, ipotizza un pesante turbamento psicofisico in Kate. La 42enne sarebbe così addolorata e irritata da voler abbandonare il suo ruolo; se definitivamente o temporaneamente, non è dato saperlo. L’erede al trono sarebbe infuriato dalla reazione della moglie.

La altre ipotesi

Quella del tracollo emotivo per il presunto tradimento non è l’unica ipotesi che circola in rete. Tante le teorie con un comune denominatore: nessuna ha la benché minima base pseudo ufficiale. Una delle più insistenti è quella del ritocchino: la principessa si sarebbe sottoposta a chirurgia estetica per ringiovanire il suo aspetto. E da qui i lunghi tempi di ripresa per superare il gonfiore che altera i lineamenti, tipico di questo tipo di operazioni. Non solo: altri sostengono che qualcosa potrebbe essere andato storto, e che si sia rivelato necessario un intervento correttivo. C’è poi spazio per l’ironia: alcuni utenti parlano di un taglio di capelli ‘disastroso’, altri di vari travestimenti e infine chi – senza basarsi su alcun rumor – immagina una relazione clandestina di Kate.