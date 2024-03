La foto modificata (male) da Kate, il grafico sui dettagli fake e la teoria dello zio “pecora nera” della famiglia

Londra, 11 marzo 2024 – Dopo la nota rilasciata questa mattina – in cui Kate Middleton ha fatto mea culpa per aver editato malamente la foto che la ritrae con i figli – non si placano le pressioni su Buckingham Palace. I media stanno infatti chiedendo di rilasciare l’immagine originale, senza le modifiche apportate dalla principessa di Galles. Al momento, Kensington Palace – sede degli uffici di William e Kate – si rifiuta di condividerla.

Un’operazione fallita?

La foto che ritrae Kate sorridente (e bellissima) a fianco dei principi George e Louis e della principessa Charlotte, è stata probabilmente un tentativo di rassicurare gli affezionati alla famiglia reale sulle condizioni di salute della futura regina consorte, ancora convalescente dopo una misteriosa operazione all’addome subita a gennaio. Si tratta della prima immagine ufficiale da mesi, anticipata solo da uno scatto che ha paparazzato la principessa in macchina insieme a sua madre Carole Middleton. Eppure, nessuno è stato rassicurato: sin da subito le agenzie di stampa hanno notato delle cose che non tornavano sulla foto, che lasciavano suggerire un editing alquanto affrettato e amatoriale. L’istantanea è stata quindi ritirata. “Perché modificare una foto di famiglia?”, si chiedono in molti.

La manica e le parti sfocate

Tra i primissimi dettagli notati, ci sono le mani dei reali, quasi tutte stranamente sfocate. L’‘errore’ diventa ancora più evidente concentrandosi su Kate: la sua mano destra è sfocata mentre quella sinistra ha una risoluzione normale. Analizzando più attentamente, si nota poi che la manica sinistra di Charlotte ha una forma irrealistica, con una porzione che manca. Anche il ginocchio della piccola principessa è sfocato sul lato. Risultano distorte anche alcune parti della struttura in pietra a fianco di Louis.

Le altre incoerenze

Non finisce qui: il mignolo destro del principe Louis appare insolitamente corto, la cui felpa mostra tra l’altro delle trame strane, e solo in certi punti. Difetto simile è presente anche sul maglioncino del fratello George, sulla cui manica compaiono delle linee inspiegabili. Inoltre, la gonna di Charlotte termina ben oltre il bacino della principessa. Restando sul tema dell’abbigliamento, sebbene la felpa di Kate non mostri dettagli strani, i vicini capelli sono pesantemente sfocati. Neanche i capelli di Charlotte sembrano ‘realistici’: sulla spalla destra terminano in modo squadrato e repentino, e cadono in maniera innaturale.

Le parole dello zio

Nonostante Kate abbia dichiarato di essere responsabile per l’editing sbagliato della foto, lo zio Gary Goldsmith – attualmente in gara al Grande Fratello Vip britannico – sostiene che l’errore non può essere attribuito ai principi di Galles. “Di sicuro la famiglia non si occupa delle modifiche – ha affermato – Sono stati applicati filtri prima che la foto fosse condivisa con il mondo esterno, ma non sono stati loro a photoshoppare”.

I precedenti

Non si tratta della prima volta in cui in una foto della famiglia reale vengono rilevati errori di editing. Già nella foto di famiglia dei Galles, condivisa lo scorso Natale, al principe Louis mancava inspiegabilmente il medio della mano sinistra.