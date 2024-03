Kate Middleton, lo zio parla al GF Vip. Ecco cosa si sa della principessa

Roma, 8 marzo 2024 – Era preannunciato: Gary Goldsmith ha parlato e la famiglia reale era la prima a diffidarne. Il fratello della mamma di Kate Middleton, meglio conosciuto dai tabloid di tutta Inghilterra come la ‘pecora nera’ dei Middleton, nella prima puntata da concorrente nel programma Celebrity Big Brother (il Grande Fratello Vip in salsa britannica, ndr), si è sbilanciato sulla salute della principessa. Nonostante il riserbo mantenuto fino ad ora dalla famiglia reale in un momento così delicato.

Ma quindi come sta la principessa? A che punto è della riabilitazione? Durante la prima puntata del reality show la modella turca Ekin-Su-Culculoglu, vincitrice di Love Island 2022, senza troppi giri di parole ha chiesto a Goldsmith dove si trova sua nipote. “Allora visto che non vuole che se ne parli, l’ultima cosa che farò è...”, ha esordito lo zio di Kate con un po’ di esitazione. E l’interlocutrice, intuendo che l’argomento non andava toccato, ha detto: “Non possiamo parlarne?”. “C’è una sorta di codice di etichetta”, ha aggiunto lui.”Se arriverà un annuncio ufficiale ti dirò la mia”. “Spero che stia bene”, ha aggiunto la modella. “Ho parlato con sua madre, mia sorella, sta ricevendo le migliori cure del mondo. Tornerà, sono certo che lo farà”, si è lasciato andare, ricordando il comunicato ufficiale. Ossia quello che ha annunciato la riuscita dell’intervento all’addome della principessa e dove viene annunciato che non sarebbe riapparsa fino a “dopo Pasqua”. Perché in questo momento la priorità è una sola: “Tutto ciò che hanno fatto – ha ribadito lo zio – è stato rimettere in moto i carri e prendersi cura della famiglia prima di ogni altra cosa”.