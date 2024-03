Lo zio di Kate al Grande Fratello Uk, i Middleton furiosi. Tabloid: “È la pecora nera della famiglia”

Roma, 4 febbraio 2024 – Lo zio di Kate Middleton entrerà nella casa del Grande Fratello Uk. Almeno a quanto dicono i rumors. L’imprenditore Gary Goldsmith, 58 anni, in passato era stato etichettato dai tabloid inglesi come la ‘pecora nera’ della famiglia per aver pubblicato un libro rivelazione. La partecipazione di Goldsmith allo show, in partenza da questa sera, ha fatto infuriare i genitori della principessa del Galles, di cui è ancora dubbia la condizione di salute dopo essersi sottoposta ad un intervento all’addome il 16 gennaio scorso: “Kate non ha bisogno di questo, non è il momento”, avrebbero detto per difendere la figlia. La paura è che Gary “possa spifferare alcuni segreti” della famiglia reale.

La commentatrice e biografa della famiglia, Angela Levin, avrebbe riferito al The Sun: "Penso che quando esci da un’operazione sei una persona abbastanza vulnerabile e la decisione dello zio può condizionare lo stato di salute di Kate enormemente. E’ veramente imbarazzante”.

Goldsmith è il fratello minore di Carol Middleton, la mamma di Kate. La famiglia della principessa del Galles di solito è piuttosto riservata e preferisce mantenere un’apparenza serafica e mantenere intatta la privacy. Ecco che la partecipazione dello zio potrebbe sconvolgere la quiete della Royal Family in un momento così delicato. Entrando in una casa dove la parola ‘privacy’ è bandita.