Carlo III ricoverato per l’intervento alla prostata. Il re nello stesso ospedale di Kate

Londra, 26 gennaio 2024 - Carlo III è stato ricoverato, il re ha raggiunto la principessa Kate al London Clinic. Il monarca britannico dovrà essere sottoposto a un intervento alla prostata programmato da tempo, ha reso noto Buckingham Palace. Nell’ospedale privato della capitale britannica è ricoverata da martedì scorso anche la nuora, dopo aver subito un'operazione all'addome (Di cui però non è stata rivelata la natura del malore). Vago anche il comunicato di palazzo sul ricovero del re: "Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza nella salute pubblica".

Re Carlo III

Stamane Carlo è stato accompagnato in ospedale dalla regina Camilla. Secondo quanto scrive il Sun il monarca appariva tranquillo ed era sorridente. Lo stesso tabloid nei giorni scorsi aveva fatto sapere che, grazie ai consigli di Camilla, il re si era riposato in vista dell'operazione. Infatti prima della diagnosi di prostata ipetrofica Carlo, 75 anni, era reduce da faticose trasferte in Francia, Germania e Kenya fatte nel 2023. "La Regina gli ha detto che ha bisogno di rallentare un po'", scrisse il Sun, che citò anche i dubbi di un'altra fonte del suo staff: ''La sua etica del lavoro è ben nota e non è una sorpresa per nessuno", avvisando che il re, anche se assente da impegni pubblici, non sarebbe rimasto con le mani in mano. Nei giorni scorsi il re è stato visto aggirarsi per la tenuta di Sandringham, dove si era spostato venerdì scorso da Balmoral per stare tranquillo.

Nella stessa clinica è ricoverata da una settimana Kate Middleton, moglie del principe William, primogenito di Carlo. Sul problema clinico della principessa, ricoverata martedì scorso, però è calato il mistero. Si sa che Kate è stata operata all'addome, ma non è stata rivelata la problematica fisica che ha portato all'operazione. La duchezza di Cambridge dovrebbe rimanere ricoverata per un periodo tra 10 e 14 giorni. Le voci che arrivano dalla corsia del nosocomio parlano di una principessa, 42 anni, che "sta bene", anche se non potrà tornare ai ai suoi doveri ufficiali fino a dopo Pasqua.

Il momento delicato della famiglia reale è in cima a tutti i tabloid, che non dimenticano anche di scrivere del complicato rapporto con i Windsor del principe ribelle Harry. Il quinto in linea di successione al trono infatti non sarebbe stato informato da Buckingham Palace del ricovero del padre, hanno scritto i tabloid, sottolineando che il principe ha saputo dell'intervento solo dai giornali, segno della sua sempre maggiore esclusione dalla vita di corte. Ma Harry e la criticata moglie Meghan però sembrano aver fatto buon viso a cattivo gioco e, secondo il Mirror, avrebbero chiamato sia il re che la principessa Kate per accertarsi del loro stato di salute. Un ramoscello d'ulivo che è arrivato a quasi due mesi dalla presunta lite razziale sul colore della pelle di Archie, il figlio di 4 anni di Harry e Meghan.

Ma i duchi di Sussex restano sempre nel mirino della stampa (Non a caso Harry ha intentato più di una causa contro i tabloid britannici, ndr), che ha criticato due giorni fa la loro partecipazione in Giamaica alla prima del film 'One Love' dedicato alla vita di Bob Marley, in un momento in cui si attendono ancora notizie sulla salute di re Carlo e della principessa Kate. Il Mail, già portato in tribunale dai duchi di Sussex, li ha accusati di essere insensibili tanto più che Kingston ha intenzione di tagliare i legami con la monarchia britannica per diventare una repubblica (Attualmente Carlo III è il capo di Stato in Giamaica).

Intanto il 22 gennaio è rientrata nel Regno Unito Sarah Ferguson. La duchessa di York si era presa una pausa di riposo in Austria dopo la seconda drammatica diagnosi di cancro in sei mesi. Ma l'ex moglie del principe Andrea, fratello di re Carlo, finito in disgrazia per lo scandalo sessuale Epstein, sembra riuscire a tenete alto il morale. Fergie, 64 anni, sei mesi fa aveva già subito una mastectomia a causa di un cancro al seno. E ora il suo dermatologo ha scoperto un melanoma maligno della pelle.