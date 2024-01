Kate Middleton è stata dimessa dall’ospedale. “Sta facendo progressi”

Londra, 29 gennaio 2024 – Kate Middleton torna a casa. Finalmente, dopo due settimane di ricovero alla London Clinic a seguito di un intervento addominale non ben specificato, lascia l’ospedale per tornare dal marito William e dai figlioletti George, Charlotte e Louis. Un portavoce di Kensington Palace, dopo giorni di grande riserbo, ha reso noto che sta facendo “buoni progressi”.

Kate Middleton dimessa dalla London Clinic

Ora Middleton dovrà trascorrere circa tre mesi di convalescenza a riposo. Kate avrà (quasi) tutta la famiglia vicino a lei. Quasi tutta, perché anche re Carlo III è stato operato di recente alla prostata e si trova nella stessa clinica in cui era ricoverata la principessa.

Per essere a completa disposizione della moglie e del padre, lo stesso principe William ha annunciato di recente che non riprenderà gli appuntamenti ufficiali fino alla completa guarigione della moglie, anche per potersi meglio occupare dei loro tre bambini: il principe George di 10 anni, la principessa Charlotte di 8 e il principino Louis di 5. Cancellati, insomma, tutti gli impegni istituzionali fissati a breve termine, ma anche ridotti al minimo gli appuntamenti di lavoro fino a Pasqua.