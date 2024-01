Harry e Meghan scrivono a Kate. Il principe nella bufera per il selfie con il ‘venditore di elisir’

Roma, 21 gennaio 2024 – Un ‘piccione viaggiatore’ ha depositato un messaggio nella stanza di ospedale di Kate Middleton alla London Clinic. Gli auguri di pronta guarigione dei cognati Harry e Meghan dagli States. Il messaggio riporterebbe parole di preoccupazione e di vicinanza (anche nei confronti dell’erede al trono William che ha annullato tutti gli impegni istituzionali per stare vicino alla moglie e ai figlioletti) per i problemi di salute che hanno coinvolto sia la principessa, operata all’addome per una male non ben precisato, sia per le condizioni di re Carlo che, a stretto giro, dovrà sottoporsi anche lui ad un intervento chirurgico alla prostata.

Kate ha davanti a sé almeno ancora una settimana in ospedale prima di essere trasferita al Cottage Adelaide di casa Windsor per la riabilitazione.

Ma si sa che tra i due fratelli non corre buon sangue da diverso tempo. E alcuni mettono già in discussione il messaggio inviato a Kate e William. Tanto da cercare “messaggi in codice” nel docu-film Netflix Harry&Meghan.

Il principe Harry e Meghan scrivono a Kate Middleton

Il messaggio ‘in codice’ nel docu-film Harry&Meghan

Ora viene fuori che il secondogenito di Carlo avrebbe assestato al fratello Un altro colpo ‘basso’ a proposito della moglie Kate nel docu-film Netflix. Lo ha rivelato al Post, proprio nelle ore in cui la principessa del Galles è ricoverata in ospedale, l'esperto reale Robert Hardman, autore del libro The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy. Nel primo episodio della docuserie, dichiara: “Tanti uomini preferiscono sposare la donna che si adegua alle aspettative della loro famiglia anziché quella a cui sono destinati”. La lettura di Hardman è chiara: “Harry intendeva dire che William non ha sposato Kate per amore, ma perché era la persona giusta da sposare”.

Harry sotto i riflettori per lo scandalo del selfie

Intanto, il principe Harry è finito sotto i riflettori anche per un altro scandalo. ncora una volta sotto i riflettori. Questa volta a far parlare tutti i tabloid americani è stato il selfie del duca di Sussex con Mario-Max detto il ‘re della Tv spazzatura’ durante la premiazione agli Living Awards. Mario-Max, concorrente nel programma Celebrity Big Brother (adattamento americano del Grande Fratello), ospite di discutibili canali di vendita in Tv, convinto assertore di una avere una discendenza di sangue ‘blu’, afferma, infatti, di essere un cugino alla lontana della Royal Family britannica. Un’asserzione che l’ha messo in un sacco di problemi dato che ne è nata una disputa con il principe Alexander di Schaumburg-Lippe. Secondo Alexander, Mario-Max sta sfruttando il nome della famiglia reale inglese a proprio vantaggio, incluso il business del cosiddetto ‘Elisir di benessere’.