"Prostata ingrossata". Anche re Carlo sotto i ferri

Re Carlo III, 75 anni (in foto), dovrà essere ricoverato in ospedale la prossima settimana a causa di un ingrossamento "benigno" della prostata. Lo ha annunciato ieri Buckingham Palace. "Come migliaia di uomini ogni anno, il re si è consultato per un ingrossamento della prostata. Ciò di cui soffre Sua Maestà è benigno e la prossima settimana andrà in ospedale per un intervento correttivo", ha annunciato il palazzo in un breve comunicato, precisando che i suoi impegni pubblici saranno rinviati per un breve periodo per consentirgli di riprendersi.

Sempre ieri Buckingham Palace aveva annunciato che la principessa del Galles, Kate Middleton, si era sottoposta ad un intervento chirurgico all’addome dopo il quale dovrà rimanere in ospedale per 10-15 giorni.