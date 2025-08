Ucraina, Putin tira dritto: “Stiamo solo riprendendo ciò che è nostro”. Le bombe russe fanno strage a Kiev

Roma, 1 agosto 2025 – Il bilancio delle vittime dell'attacco russo di giovedì notte su Kiev è salito a 31, tra cui cinque bambini, il più piccolo dei quali aveva solo due anni: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che i feriti sono 159, dei quali 16 sono bambini. Oggi il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass, ha detto che le sue condizioni per la pace non cambiano: annessione della Crimea e delle 4 regioni parzialmente occupate. E, ovviamente, riuncia di Kiev alla Nato. "Imporrò le sanzioni contro la Russia, non so se servirà. Non credo che a Putin importi", aveva detto ieri sera il presidente americano Donald Trump.

Il presidente russo Vladimir Putin (foto Imagoeconomica)

Le notizie in diretta