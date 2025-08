Herzog replica a Mattarella dopo le frasi su Gaza: “Non uccidiamo indiscriminatamente”

Tel Aviv, 1 agosto 2025 – "Nutro grande rispetto per il presidente della Repubblica Italiana, il mio amico Sergio Mattarella. Proprio per questo, sono rimasto rattristato da alcuni aspetti delle sue recenti dichiarazioni sulla situazione a Gaza, e ho sentito il bisogno di chiarire i fatti. Israele non ha alcuna 'intenzione di uccidere indiscriminatamente'. Vogliamo solo vivere in pace e sicurezza". Lo scrive in un lungo post su X il presidente di Israele Isaac Herzog dopo le dichiarazioni del presidente della Repubblica italiano su Gaza.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con il presidente Isaac Herzog (Ansa)

Nel suo post sull'account X della presidenza di Israele, Herzog continua: il presidente Mattarella "ha avuto ragione a dire che Israele è stato brutalmente attaccato il 7 ottobre. Tra le centinaia di persone innocenti prese in ostaggio da Hamas in quel giorno oscuro, 50 sono ancora prigioniere, tenute in condizioni disumane nei tunnel di Hamas. Le loro sofferenze intollerabili, l'angoscia delle loro famiglie, e la sofferenza dei civili di Gaza – che non desideriamo – potrebbero finire oggi stesso, se tutti gli ostaggi venissero rilasciati". Herzog aggiunge che "Israele ha accettato numerose proposte di cessate il fuoco attraverso mediazioni. Hamas le ha rifiutate più volte e ha continuato a rifiutarsi di liberare gli ostaggi".

"Sì, in guerra possono accadere errori, e non siamo indifferenti al dolore dei civili palestinesi a Gaza. Stiamo facendo ogni sforzo per migliorare la situazione. Agiamo secondo il diritto internazionale in condizioni quasi impossibili", scrive il presidente israeliano, "al contrario del nostro nemico, che viola apertamente e orgogliosamente le convenzioni e le leggi sui diritti umani". I capo dello Stato ebraico ricorda che "come è stato reso noto, Israele ha avviato un importante sforzo umanitario, che intendiamo ampliare ulteriormente insieme ai partner, compresa l'Italia".

"I nostri amici devono mantenere la chiarezza morale: Hamas ha iniziato questa guerra, Hamas tiene in ostaggio le persone, Hamas è responsabile della sofferenza da entrambe le parti, e la pressione internazionale deve essere diretta contro di loro. Ribadisco: c'è una sola chiave per porre fine a questa tragedia, ed è il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. Se Hamas volesse davvero un futuro migliore per il popolo di Gaza, li rilascerebbe immediatamente", conclude Herzog.