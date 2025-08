Russia: è in servizio il micidiale missile ipersonico Oreshnik. L’annuncio di Putin

Mosca, 1 agosto 2025 - Il presidente Vladimir Putin ha annunciato che l'esercito russo ha ricevuto in dotazione il primo missile balistico ipersonico Oreshnik. "E' già in servizio con le truppe", ha dichiarato il capo del Cremlino a Valaam, nella Russia nordoccidentale, parlando alla televisione pubblica. L'Oreshnik è un missile balistico molto veloce e a raggio intermedio che può eludere le difese aeree e può trasportare testate nucleari.

Velocità e più testate

L'Oreshnik, la sua velocità, le sue testate multiple indipendenti e soprattutto quel medio-raggio, circa 5.500 chilometri, che gli permetterebbero per arrivare a qualsiasi capitale europea in pochi minuti, è l'asso nella manica che Putin cercava dall’inizio della guerra in Ucraina.

Il missile russi intercontinentali Yars sulla Piazza Rossa (Afp)

Come funziona

Il nuovo vettore ipersonico è derivato dal missile RS-26, una vecchia arma messa in pensione da Mosca nel 2018. Raggiunge una velocità di Mach 11 (circa 13.500 km/h) che lo rende appunto impossibile da intercettare per le difese aeree. E' molto veloce. Non è il più veloce, ma ha la tecnologia Mirv (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) che gli permette appunto di trasportare più testate, nucleari o convenzionali, che possono colpire differenti target. La tecnologia Mirv è utilizzata sui missili nucleari per superare le difese nemiche: infatti possono anche intercettare alcune testate, ma non tutte a 3,4 chilometri al secondo di velocità.

Il test su Dnipro

Nel novembre 2024 il missile è stato testata sulla città ucraina di Dnipro. L'effetto del bombardamento mostrato in un video è stato terrificante e ha scosso i vertici europei e il Pentagono.

Il missile russo ipersonico Oreshnik su Dnipro

Gli effetti sugli obiettivi

"Non esistono omologhi al mondo ed è certo che non appariranno presto", aveva rivendicato il presidente russo. "È impossibile da abbattere" e anche se non è caricato con testate nucleari con la sola potenza dell'energia cinetica qualsiasi cosa colpisce "si trasforma in polvere", aveva spiegato. "La potenza d'impatto è paragonabile a quella delle armi nucleari. Il sistema è in grado di colpire anche oggetti altamente protetti situati a grandi profondità" ad una velocità di dieci mach.