La più grande base russa di sottomarini nucleari colpita dal potente terremoto in Kamchatka. Ecco i danni

Roma, 1 agosto 2025 - Il potente terremoto in Kamchatka ha danneggiato l’arsenale russo di sottomarini nucleari? Il rischio c’era. La base di Rybachiy attiva da decenni e pilastro indiscusso della flotta del Pacifico si trova poco distante dall’epicentro, ed è stato interessato dallo tsunami conseguente. A far luce sulla situazione è stato il Telegraph, che ha pubblicato immagini satellitari esclusive mostrando lo stato della struttura dopo la scossa di magnitudo 8.8.

I danni a Rybachiy

La base di Rybachiy non è uscita indenne dal terremoto che ha colpito la Russia orientale. Lo confermano le immagini satellitari, diffuse dal Telegraph e realizzate dalla società statunitense Umbra Space, specializzata in osservazione radar della Terra. Nelle foto si nota una sezione del molo piegata rispetto all'ubicazione originaria. “Una posizione terribile”, secondo Tom Sharpe, comandante in pensione della Royal Navy, “e che rende difficile l’ingresso o l’uscita di una nave”. Le onde, alte fino a cinque metri, che hanno raggiunto la costa avrebbero inoltre danneggiato anche un sottomarino ormeggiato.

In rosso l'epicentro del terremoto, poco più a nord la baia di Avacha, dove si trova la base russa (Google Maps)

Gli esperti, tuttavia, tendono a ridimensionare l’impatto sulla struttura e sull'arsenale. Il dottor Sidharth Kaushal, ricercatore presso il Royal United Services Institute (Rusi), ha sottolineato che non vi sono segni di danni alla flotta sottomarina. Una linea ribadita anche dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo cui la base è progettata per resistere a eventi naturali di questa entità. E non solo: “Queste strutture sono state concepite per resistere persino a un attacco nucleare nemico”, ha ricordato un ufficiale della marina russa in pensione al Telegraph, aggiungendo di non aver mai sentito parlare di danni gravi subiti dalla base.

La storia della base

La base sottomarina nucleare di Rybachiy si trova nella baia di Avacha, sulla costa sud-orientale della penisola di Kamchatka. La sua storia, che affonda le radici negli anni ’30 dell’ex Unione Sovietica, la rende oggi una colonna portante dell’arsenale della Federazione Russa. Originariamente costruita come base di appoggio per i primi sommergibili nel Pacifico, durante l’era sovietica si è trasformata nella principale installazione per sottomarini nucleari nell’Estremo Oriente russo. Un primato che detiene ancora oggi, ospitando mezzi all’avanguardia come gli Ssbn classe Borei, sottomarini strategici equipaggiati con missili balistici intercontinentali a lungo raggio. La struttura dispone di 14 accosti modernizzati e rinforzati, progettati per resistere sia alle condizioni naturali più estreme sia a potenziali attacchi militari. Le strutture portuali sono inoltre dotate di sistemi che forniscono direttamente energia, aria compressa, acqua e comunicazioni ai sottomarini durante la sosta, riducendo la necessità di manovre esterne e aumentando la sicurezza. Dal 2020 è in fase di completamento un deposito sotterraneo per testate nucleari, progettato per garantire la massima sicurezza e una gestione ottimale delle armi strategiche. L’ampliamento della base include anche il rinnovo degli accosti e il potenziamento delle strutture di supporto tecnico e logistico, confermando il ruolo centrale di Rybachiy nella deterrenza nucleare russa.