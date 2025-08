Stordito con gli ansiolitici, poi fatto a pezzi con un’ascia. La mamma di Venier: “Il mio è un atto mostruoso”

Gemona (Udine), 1 agosto 2025 – “Ho fatto una cosa mostruosa e innaturale”. Lorena Venier, 61 anni, ha confessato al pm Giovanni Milillo di avere ucciso il figlio Alessandro, 35, la sera del 25 luglio. L’infermiera – che era apprezzata per il suo lavoro al Distretto sanitario di Gemona, dove si è recata regolarmente anche a delitto già avvenuto – ne ha poi segato in tre pezzi il corpo con un’ascia, nascondendolo per cinque giorni nella rimessa della villetta in cui la famiglia abitava in via dei Lotti. Il corpo era ricoperto di calce viva: la Procura sta tracciando l’acquisto su Amazon. Se comprata nei giorni precedenti al delitto porterebbe ad aggiungere alle accuse di omicidio e occultamento di cadavere l’aggravante della premeditazione. Complice di Lorena è stata la compagna dell’uomo, la colombiana Maylin Castro Monsalvo, 30 anni. La ragazza doveva essere interrogata oggi, ma ha avuto un malore per il quale è stata curata in ospedale prima di essere riportata in cella. “Ho chiesto un rinvio, era troppo confusa”, conferma l’avvocatessa Federica Tosel.

Al centro Alessandro Venier, 35 anni, ucciso a Gemona del Friuli, Udine. A sinistra la compagna Mailyn Castro Monsalvo, 30 anni, a destra la madre Lorena Venier, 61 anni

Davanti al magistrato Lorena Venier ha detto che Maylin "è la figlia femmina che non ho mai avuto”. “Forse nel legame eccezionale fra le due donne può esserci la base e la spiegazione di ciò che è accaduto, ma non posso specificare altri particolari per il segreto istruttorio” ha detto l’avvocato della donna, Giovanni De Nardo. Su movente e successione dei fatti lavorano gli inquirenti mentre gli uomini del Ris sono tornati nell’abitazione. “La vicenda è delicatissima – ha dichiarato l’avvocatessa Tosel – e serve la massima cautela anche in ragione della presenza di una bimba di pochi mesi, ora affidata ai servizi sociali, da tutelare”. “Dobbiamo verificare tutto quello che la madre ci ha detto e confrontarlo con la versione della compagna”, ha detto il procuratore facente funzione di Udine, Claudia Danelon, perché alcuni particolari “devono essere ancora chiariti; non possiamo asserire se ci siano state responsabilità preponderanti nel delitto di un’indagata rispetto all’altra”.

Si cerca di ricostruire la sera del 25 luglio e se è vero che ci fossero frequenti discussioni in famiglia perché lui alzava il gomito "e non faceva nulla”. Quella maledetta sera, indiscrezioni non confermate, dicono che Alessandro si sarebbe dimenticato di preparare la cena, come promesso. Nella successiva lite la madre potrebbe avere iniettato al figlio una dose massiccia dei tranquillanti che assume Maylin: la ragazza prima di rimanere incinta era un’Operatrice socio sanitaria nella stessa struttura di Lorena, ma la maternità le ha causato una forte depressione che l’ha costretta a casa. Se Alessandro è morto per i farmaci o è stato ucciso dai colpi d’ascia dopo essere stato sedato lo chiarirà il medico legale dopo l’autopsia che sarà affidata a giorni. Ma si cerca di capire che cosa ha spinto le due donne a rivelare tutto solo diversi giorni dopo. Che non ci siano terze persone coinvolte, come ha dichiarato Lorena, sono convinti anche gli inquirenti.