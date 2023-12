Harry e il Mirror, vittoria parziale del principe (con risarcimento). “Ho ucciso il drago”. Ma con il Daily...

Londra, 15 dicembre 2023 – Da una sconfitta a una mezza vittoria. Il principe Harry nella sua battaglia contro i tabloid – che chiama addirittura ‘draghi’ – segna un punto a suo favore.

Nel processo contro il Mirror Group Newspapers (Mgn) un giudice ha riconosciuto che il figlio minore di re Carlo è stato vittima di “intercettazione di messaggi vocali e raccolta illegale di informazioni” su di lui da parte di giornalisti che lavorano per il gruppo editoriale britannico. Al duca di Sussex sono state riconosciute 140.600 sterline (163mila euro) di danni.

“Felice di aver ucciso il drago”

Il principe Harry si è detto felice per “aver ucciso il drago". “Mi è stato detto che uccidere i draghi ti brucerà, ma alla luce della vittoria di oggi e dell’importanza di fare ciò che è necessario per una stampa libera e onesta, è un prezzo che vale la pena pagare”, ha dichiarato il principe in un messaggio letto ai media dal suo legale David Sherborne.

La causa aveva visto il principe Harry deporre di persona, e questa era stata una prima volta per un reale reale nella storia contemporanea.

La sconfitta con il Mail on Sunday

Pochi giorni fa invece il principe Harry era stato sconfitto in tribunale nella sua battaglia contro il Mail on Sunday. Un giudice gli ha ordinato di pagare circa 56mila euro, più di 48.000 sterline, dopo l’accusa di diffamazione che aveva rivolto al tabloid domenicale archiviata per insufficienza di prove. Il denaro dovrà essere versato entro il 29 dicembre.