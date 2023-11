Re Carlo, il compleanno e l’incognita Harry. “Il figlio ribelle non ci sarà”. E spunta una torta a grandezza naturale

Londra, 11 novembre 2023 – Re Carlo compirà 75 anni il prossimo 14 novembre. Un compleanno che sarà anche un modo per valutare tensioni e rapporti. Chi sarà presente e chi mancherà? Per la seconda categoria l’indiziato speciale è naturalmente il figlio ribelle Harry, con la moglie Meghan. Dati comunque per assenti.

Nella prima versione della storia la coppia aveva snobbato l’invito; poi si era parlato di un invito ad personam che escludeva Meghan. Nell’ultima ricostruzione marito e moglie sarebbero invece stati ‘bannati’ dai festeggiamenti di Clarence House.

Per re Carlo sarà una festa di compleanno ristretta

Una cosa è certa: la festa di compleanno di Carlo, nella sua casa di Londra, sarà ristretta a una cerchia di familiari più piccola di quanto il re sperasse. E se non un altro, l'augurio che il sovrano potrà farsi, sia per rispetto verso il suo impegno contro lo spreco alimentare, che nei confronti della propria salute, è quello di non vedersi recapitare la torta che gli assomiglia in modo impressionante e che Charles (sembra che faccia proprio così, dando per primo il buon esempio) sarebbe costretto a mangiare per giorni, fino all'ultima fetta.

Re Carlo con la regina Camilla: il 14 novembre il sovrano compirà 75 anni

I numeri della supertorta

I numeri della torta fanno davvero impressione. A grandezza naturale, raffigura re Carlo ed è stata realizzata per la Cake International di Birmingham dalla cake artist gallese Emma Jayne utilizzando 60 kg di glassa, cioccolato modellabile e marshmallow.

La ‘torta’ è stata ammirata al Cake International di Birmingham. Alcuni dettagli rivelati dall’artista: viso realizzato in cioccolato bianco, sopracciglia attaccate una per una.

Il progetto contro lo spreco alimentare

Il re potrà consolarsi con l’atteso annuncio del ‘Coronation Food Project’, la sua iniziativa contro lo spreco alimentare, i cui contenuti il sovrano svelerà proprio il giorno del suo compleanno. Il problema del cibo gettato è molto sentito nel Regno Unito, afflitto da un’inflazione alle stelle che ha finito di colpire il prezzo degli alimenti, il cui costo alcuni mesi fa in alcuni casi è schizzato fino a un +20%.

