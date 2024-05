SloWays e SlowBike. Il viaggio è lento

Viaggiare lento non è uno slogan ma uno stile di intedere la vacanza. A contatto con la natura e in maniera del tutto emozionale. L’originale proposta di SloWays

che, insieme a SlowBikes – due realtà che fanno parte di S-Cape Travel, touroperator

nato in Italia nel 2002 – prevede delle esperienze diverse dal solito modo di intendere un viaggio. In primo piano infatti – come spiega Tullia Caballero, fondatrice e direttrice di S-Cape Travel – vi sono infatti cammini a piedi (SloWays) oppure viaggi in bicicletta (SlowBikes) in Italia e in Europa, che permettono di godersi paesaggi, luoghi immersi nella natura, mete da raggiungere (con guide o

in autonomia) dopo sentieri suggestivi. Le proposte riguardano anche le famiglie per chi viaggia con bimbi al seguito. Info: www.sloways.eu o www.slowbikes.eu