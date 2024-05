Già nel loro nome, le Marche hanno una peculiarità: sono l’unica regione ‘plurale’ d’Italia. Sono plurali come la moltitudine di paesaggi, di atmosfere, di borghi e di suggestioni che regalano a chi le visita. Lo aveva annotato con sapienza lo scrittore e giornalista Guido Piovene nel suo storico ’Viaggio in Italia’, raccontando l’anima marinara di Ancona e la forza degli Appennini che guardano verso la Toscana e l’Umbria, mentre a sud già si ‘vede’ l’Abruzzo e la Sabina.

"Se l’Italia, con i suoi paesaggi, è un distillato del mondo, le Marche lo sono dell’Italia", scriveva, dall’incontro con l’Adriatico, il mare "che qui si spiega più intimo, più libero e silenzioso", fino alla collina che, "volgendosi verso l’interno, è come un grande giardino all’italiana".

Ecco allora la magia di città storiche come Pesaro, quest’anno capitale italiana della cultura, dove il mare canta insieme a Gioachino Rossini, o di Ancona con la sua Mole Vanvitelliana, il porto, il grande orizzonte, Ascoli Piceno, la sua magica e incantevole piazza del Popolo, Fermo con le sue cisterne romane. Le Marche sono voglia di una vacanza infinita che non si esaurisce al ritorno a casa, la rotonda sul mare di Senigallia, le spiagge della Riviera del Conero, Marche sono i piccoli borghi che ti accolgono come gioielli preziosi, custodi di tradizioni, di riti e di sapori, il Verdicchio e il Rosso Piceno, la crescia e le olive ascolane.

Le Marche, "un libro aperto di storia dell’arte", ha detto Vitttorio Sgarbi, le Marche "che vivono per aria, sospese dentro un’idea di poesia quanto mai libera", ha rammentato Carlo Bo, grande intellettuale e indimenticabile Rettore dell’Università di Urbino, oggi intitolata a lui.

Le Marche "benedette di bellezza, di varietà e di ubertà", scrisse Giosuè Carducci, le Marche infinite, come i versi di Giacomo Leopardi. Naufragare qui è una meraviglia.