Carlo III invita Harry per il suo compleanno: "Ma vieni senza Meghan"

Londra, 28 ottobre 2023 – Si avvicina il compleanno anagrafico di Re Carlo III (dopo quello ufficiale già celebrato a giugno) che cade il 14 novembre e gli inviti ad amici e parenti per la festa dei suoi 75 anni sarebbero finalmente partiti. Invece che una festa maestosa, visto il momento di crisi del Paese e i conflitti internazionali, Carlo avrebbe deciso di festeggiare in modo privato, invitando solo gli amici più cari e i famigliari più stretti. Tra gli invitati per eccellenza ci sarebbero ambedue i figli, oltre agli adorati nipotini, ma le tensioni con il principe Harry (39 anni) permangono e il secondogenito rimane annidato nel suo eremo a Montecito, in California, a lanciare frecciate nei confronti del padre, della matrigna e di tutta la famiglia reale. Come risolvere l’impasse? Secondo indiscrezioni trapelate dall’esperta reale Angela Levin, Carlo avrebbe mandato un invito a Harry che eviterebbe la presenza di Meghan (42 anni) e includerebbe invece quella dei nipotini Archie (4 anni) e Lilibet (2). La Levin ha aggiunto che, se Harry si aspettasse delle scuse da parte del padre per i presunti sgarbi subiti, se le può proprio scordare. Carlo non sarebbe in vena di chiedere scusa a nessuno, semmai si aspetta dal figlio delle giustificazioni per le malignità lanciate da oltreoceano.

Inoltre, Meghan rimarrebbe persona non grata in seno alla Royal Family dopo le sue accuse generiche di razzismo che avrebbero danneggiato i reali costringendoli a giustificarsi. Ma, senza Meghan, è incerto se i due piccoli principini di Sussex sarebbero felici di viaggiare. Inoltre, Re Carlo, che è da sempre fortemente impegnato nella difesa dell’ambiente, avrebbe anche chiesto a Harry di non venire in jet privato (come il principe ha fatto notoriamente in passato) ma di viaggiare in modo eco-conscio e rispettoso. Carlo coglierà l’occasione del suo genetliaco anche per lanciare un’iniziativa ecosolidale intitolata Coronation Food Project contro lo spreco alimentare e vorrebbe vedere il figlio minore più impegnato in cose concrete invece che in tentativi di lucrare sulle liti interne della famiglia. Certo è che, da parte sua e con tutti questi caveat ( avvertimenti ndr ), la presenza di Harry rimane in forte dubbio alla festa al castello di Highgrove, nel Gloucestershire, dove sarà Camilla (76 anni, descritta come un’arrivista acida da Harry) a fare gli onori di casa.

Rimane però vero che, da parte sua, Harry avrebbe fatto pochi sforzi per riavvicinarsi al padre e al fratello. Pare che i tre non si parlino dal giorno dell’incoronazione (6 maggio) e, quando Carlo avrebbe esteso un invito a Harry e Meghan (e ai nipotini) per una visita a Balmoral quest’estate, i duchi di Sussex l’avrebbero snobbato. Insomma, nonostante le tante opportunità di riavvicinamento, le tensioni tra i Windsor sembrano rimanere per ora irrisolvibili.