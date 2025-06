Il sopravvissuto all’incidente aereo in India: “Solo morti intorno a me”

Roma, 12 giugno 2025 – Chi ha assistito allo schianto non ha dubbi: quello di Vishwash Kumar Ramesh è un miracolo. Il 40enne, cittadino britannico di origine indiana, è sopravvissuto all’incidente dell’Air India, avvenuto questa mattina a Ahmedabad, nella regione indiana del Gujarat. Il Boeing 787 diretto a Londra è precipitato subito dopo il decollo, impattando su un’area residenziale. A bordo c’erano 242 persone. “Non c’è nessun sopravvissuto”, hanno sentenziato le autorità nell’immediato. E invece qualche ora dopo la sorpresa: fra i resti della carlinga i soccorritori hanno trovato un uomo vivo, ancora al suo posto, l’11A, vicino a un'uscita di emergenza.

Vishwash Kumar Ramesh, sopravvissuto all'incidente aereo in India

Ramesh è stato trasportato in ospedale in apparenti buone condizioni tanto che è riuscito a raccontare quello che è accaduto. Sky News ha mostrato una sua foto in cui si notano ferite sul volto.

“Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore e poi l'aereo si è schiantato. E' successo tutto così in fretta – ha spiegato ai media locali –. Quando mi sono alzato, c'erano corpi tutt'intorno a me. C'erano pezzi dell'aereo. Qualcuno mi ha afferrato, mi ha messo su un'ambulanza e mi ha portato in ospedale”.

I resti del Boeing Air India precipitato ad Ahmedabad, in India, sopra uno studentato (Afp via Ansa)

Quando è arrivato nel nosocomio Vishwash era lucido e cosciente. Ha riportato "lesioni da impatto", tra cui contusioni al petto, agli occhi e ai piedi. Ma è vivo. Non si può dire lo stesso del fratello: “Viaggiava con me e non riesco piu' a trovarlo. Per favore, aiutatemi a trovarlo”.