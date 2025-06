Irlanda del Nord, caccia allo straniero per la terza notte di seguito a Ballymena. Assaltato un centro per immigrati Non accenna a fermarsi l’ondata di violenze nell’Ulster dopo l’arresto di due 14enni rumeni accusati dello stupro di una ragazza locale. Bande di giovani attaccano la polizia e danno fuoco a barricate. La protesta arrivata fino alla periferia di Belfast. Appelli bipartisan dei politici locali e di Londra