Kate Middleton, convalescenza molto più lunga del previsto. Primo impegno solo tra tre mesi

Londra, 5 marzo 2024 – Si allungano i tempi della convalescenza di Kate Middleton. La principessa del Galles recentemente operata un mese e mezzo fa all’addome per una malattia che non è stata resa nota, non tornerà in pubblico prima di tre mesi. Questo risulta da una comunicazione diffusa oggi dal governo, in cui il primo impegno ufficiale della futura regina è fissato l’8 giugno 2024, in occasione della tradizionale parata Trooping The Colour. Kensington Palace non ha ancora confermato la presenza della principessa alla cerimonia.

Ieri è comparsa sui tabloid una foto di Kate, la prima che la immortala dopo l’intervento dello scorso 17 gennaio. Finora la Corona si era limitata a dire che la principessa di Galles non avrebbe partecipato ad eventi pubblici prima di Pasqua (31 marzo).

Kate Middleton è rimasta alla London Clinic oltre 10 giorni, come previsto nella nota di Kensington Palace, che informava dell’intervento. Fonti vicini alla famiglia reale, citate dalla stampa britannica, hanno escluso che la principessa sia affetta da un cancro. Si ipotizza però una patologia seria, visti appunto i giorni spesi in ospedale e i lunghi tempi di recupero.

La foto pubblicata ieri da Chi immortala la moglie di William, erede al trono di Inghilterra, in macchina accanto alla madre, che è al volante. Indossa occhiali da sole neri e accenna a un sorriso. Difficile dedurre le sue condizioni di salute da uno scatto, ma l’immagine fuga via i rumor, secondo cui Middleton sarebbe molto grave, se non addirittura in coma. Lo scudo che la famiglia reale ha alzato sulla principessa, se da un lato protegge la sua privacy, dall’altra alimenta la mente fantasiosa dei retroscenisti.

Incognite anche sulla malattia di Carlo III, pure lui operato (alla prostata) alla London clinic, qualche giorno dopo la nuora. Buckingham palace ha svelato che il sovrano ha un tumore ma non ne ha precisato la gravità né l’entità delle terapie a cui è sottoposto. Le sue condizioni gli consentono comunque di continuare a svolgere molti dei sui doveri, fra cui l’incontro settimanale con il primo ministro. Il Re è stato visto anche camminare per Sandringham, la residenza di campagna dei Royals.

