Kate Middleton operata, altre preoccupazioni per la principessa

Dopo essere stata operata all’addome per un problema rimasto top secret e dopo essere sparita dalle scene pubbliche – l’ultimo avvistamento è stato in occasione della tradizionale messa di Natale 2023 a Sandringham – Kate Middleton, principessa del Galles, prosegue la sua convalescenza. Stando a quanto ha rivelato una fonte al ‘Daily Mail’ la futura regina d’Inghilterra starebbe meglio.

Trasferimento in campagna

Di recente, poi, la Middleton si è trasferita con i figli George, Charlotte e Louis dall’Adelaide Cottage, a Windsor, ad Anmer Hall, nella tenuta che i principi di Galles hanno nel Norfolk. Una dimora regalata a suo tempo dalla compianta regina Elisabetta II al nipote, primogenito di Carlo e Lady Diana Spencer (scomparsa nel 1997), come regalo per il suo royal wedding. Anmer Hall è vicina a Sandringham, dove al momento risiede re Carlo, che si sta curando a sua volta, dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore. Mentre il sovrano, ogni tanto, si mostra in pubblico e fa la spola tra la campagna e la capitale inglese, Kate continua a rimanere in silenzio e nell’ombra. Gli inglesi sperano di vederla quanto prima per poter tranquillizzarsi e così tante altre persone in tutto il mondo. Anche se le fonti ufficiali rassicurano in merito alle sue condizioni, si sa che il marito William e Carole Middleton, la madre di Kate, sono stati molto preoccupati per lei, anche se ufficialmente adesso gli animi si sarebbero rasserenati, almeno in parte. Dietro le quinte, intanto, la Middleton non avrebbe mai smesso di rispondere alle mail ai collaboratori più stretti. Lo ha raccontato, di recente, Kinsey Schofield, conduttrice del podcast ‘To Di For Daily’ parlando con ‘Fox News Digital’ e raccontando che tutto a corte è stato programmato per non dare troppe incombenze alla principessa in questo momento. La Middleton, inoltre, è ligia al dovere, ma rispetta anche le indicazioni dei medici e difficilmente la rivedremo in qualche evento pubblico prima di Pasqua, a fine marzo, così come era stato annunciato da Kensington Palace.

Il cerchio magico di Kate

Al fianco della principessa, in questo momento così delicato, oltre ai suoi familiari più stretti ci sono anche quattro amiche a cui Catherine è legata da tempo: - Natasha Archer, la sua impeccabile assistente personale e stylist. Tra le due si è consolidato anche un rapporto di confidenza e fiducia. Dieci anni fa, alla nascita di George, primo figlio di William e Kate, Archer è stata la prima, dopo i Windsor, a vedere il neonato. Suo marito è uno dei fotografi reali, Chris Jackson. - Emilia Jardine Paterson, nipote del visconte di Exmouth, con cui si conoscono dall’epoca del college. Sarebbe stata proprio lei a far conoscere a Kate il principe William nel 1999. - Lady Laura Meade, vicina di casa dei principi di Galles nel Norfolk e moglie di James Meade, compagno di scuola di William a Eton, nonché testimone nuziale del principe nel 2011. - Sophie Carter, la compagna di sci preferita da Catherine e madrina al battesimo della piccola Charlotte.