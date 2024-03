Kate Middleton operata, quando torna in pubblico? Il mistero continua

Londra, 6 marzo 2024 – Le teorie cospiratorie sulla salute della principessa del Galles abbondano, nonostante i tentativi di contenimento da parte di Kensington Palace. E ieri, dopo un primo avvistamento di Kate Middleton, 42 anni, in auto con la madre (subito paparazzato) ci si è messo pure il ministero della Difesa. Il MoD, senza chiedere l’approvazione di Kensington Palace, ha annunciato che la principessa sarebbe apparsa al Trooping the Colour, ovvero la parata militare che ogni anno si organizza per il secondo sabato di giugno, genetliaco ufficiale del sovrano.

I social media sono subito andati in tilt, prendendo la dichiarazione del Ministero per un annuncio ben più sinistro, ovvero che Kate stava peggio di quello che ci si aspettava. Era infatti stato annunciato, a gennaio, che la principessa – che si sarebbe sottoposta ad una delicata operazione all’addome che richiederebbe settimane di convalescenza – sarebbe tornata ’al lavoro’ dopo Pasqua. Ora si era invece passati a giugno. Come mai questo slittamento? Ed ecco saltare fuori tutte le teorie più incongrue: la maledizione del titolo di principessa di Galles, prima appartenuto alla defunta Lady Di, avrebbe colpito ancora. Kate sarebbe morente ma nessuno lo vuole dire. E più Kensington Palace cercava di far intendere che quella di giugno non sarebbe necessariamente stata la prima occasione ufficiale di Kate, più i media inglesi (e non) ci davano dentro con il disfattismo.

Ma la versione ufficiale sarebbe questa (spiegata ad un ristrettissimo gruppo di giornalisti sul whatsapp di Palazzo): Kate continua a migliorare, fa progressi e non è cambiato nulla nel suo quadro clinico. È solo che il ministero della difesa si sarebbe lanciato in un annuncio troppo entusiasta, ovvero che ambedue i principi di Galles ci sarebbero stati per la famosa foto sul balcone di Buckingham Palace, con i tre principini George, Charlotte e Louis, che negli anni passati tanto hanno divertito la folla. Palazzo ha ufficiosamente dovuto spiegare che il MoD aveva agito di propria iniziativa, senza consultarli. Cosa mai accaduta prima. E che il fatto che la principessa sarà presente alla parata militare – poi confermato sempre da Palazzo a denti stretti – non significava che non si sarebbe fatta vedere prima di quella data.

Ma allora quando esattamente apparirà Kate? Palazzo non vuole divulgare queste notizie, almeno per ora. Ma si parlava di un qualcosa dopo Pasqua e i piani non sarebbero cambiati. Secondo i soliti esperti Royal Watcher, Kate ricomincerà a piccoli passi, con appuntamenti leggeri, per non affaticarsi troppo. Trooping the Colour è stancante e non sarebbe mai il primo momento di ritorno agli appuntamenti mondani per qualcuno ancora convalescente. C’è anche chi dice di aver sentito, da spifferi nei corridoi di Palazzo, che la principessa sarebbe ansiosa di tornare ai suoi doveri al più presto, che non sarebbe il tipo da starsene in panciolle nemmeno un secondo di più del necessario.