Quando Paul Newman confessò: "Senza Joanne Woodward io non sarei niente"

Roma, 25 luglio 2022 - "Quando parli con la famiglia, è molto chiaro che per il mondo esterno Paul era il sole e Joanne era la luna. Ma per le persone che erano veramente vicine a loro, Joanne era il sole e Paul era la luna. Una sorta di rotazione. E tutto è riassunto da questa frase straordinaria detta da lui: “Paul Newman il sex symbol non sarebbe mai esistito senza Joanne Woodward. A dargli vita era la sua fiducia in me, la sua fede in me, come forza sessuale, come persona. Il mio sviluppo come artista è stato attraverso di lei”. E non a caso, dopo che Joanne era diventata madre di sei figli e aveva rinunciato completamente alla carriera, fu Paul che volle fortissimamente produrre il film che avrebbe riportata Joanne al cinema, e in cui lui l’avrebbe diretta, nel ’68: Rachel, Rachel ". A svelare uno dei più grandi misteri di Hollywood, quello del matrimonio tra due divi durato senza intoppi mezzo secolo, è Ethan Hawke, regista del documentario in sei puntate che – appena uscito negli Usa – ricostruisce l’amore vissuto da Paul Newman e Joanne Woodward. Titolo: The Last Movie Stars . Le cronache Usa sono in questi giorni prodighe di particolari “inediti“ sulla coppia svelati dal documentario (Hbo) che nasce per volontà dei figli della coppia, e che si aggrappa al materiale recuperato dagli appunti che Newman aveva raccolto per un’autobiografia che avrebbe voluto pubblicare ma a cui però dette fuoco poco prima di morire, il 26 settembre 2008, colpito dal cancro ai polmoni diagnosticato nel luglio di quello stesso anno. Newman si spense a 83 anni, dopo aver scelto di interrompere la chemioterapia in ospedale e passare gli ultimi giorni con la famiglia nella sua casa di Westport, in Connecticut. Joanne, che Paul ...