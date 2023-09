Jennifer Aniston lancia il workout 15-15-15. Cos’è

Una delle dive più amate e apprezzate di Hollywood è Jennifer Aniston, l’indimenticabile Rachel di ‘Friends’. L’attrice, che compirà 55 anni il prossimo febbraio, mantiene una straordinaria forma fisica. Del resto Jen è una sostenitrice della vita semplice e della leggerezza, anche nello sport. Un atteggiamento che ripaga, soprattutto se unito a un training costante ed efficace. Sono molte le persone incuriosite dal metodo di allenamento di Jennifer Aniston anche perché la star dimostra equilibrio e armonia, fuori e dentro di sé.

Metodo 15-15-15

Parlando con la testata ‘InStyle’, la Aniston ha spiegato che il suo training preferito è quello che ha denominato '15-15-15': un quarto d’ora di spinning sulla cyclette, un altro quarto d’ora sull’ellittica e infine 15 minuti di corsa su un tapis roulant. Di solito prima di cominciare la sessione si inizia con un riscaldamento muscolare di almeno dieci minuti con stretching. L’attrice ha detto che qualche tempo fa ha avuto un infortunio e dunque poteva fare esclusivamente Pilates. Jennifer adora questa disciplina, ma le mancava la sensazione che dà il cardio e il sudore che comportano certi esercizi. Una volta guarita, la star ha ripreso a tenersi in forma con il sistema di allenamento 15-15-15 abbinato allo stesso Pilates e allo yoga.

Benefici

In totale, nell’allenamento di Jennifer Aniston si fanno tre quarti d’ora di training cardiovascolare lavorando su gruppi muscolari diversi su ciascuna macchina. I vantaggi sono diversi: - buona gestione del tempo: un quarto d’ora per attrezzo è sufficiente per avere risultati senza esagerare né annoiarsi; - allenamento completo: con la cyclette e il tapis roulant ci si concentra principalmente sulle gambe, la ellittica coinvolge sia la parte superiore che quella inferiore del corpo; - mantenimento della frequenza cardiaca: i 15 minuti sulla macchina ellittica aiutano a mantenere alta la frequenza cardiaca senza un eccessivo dispendio energetico, contribuendo alla salute e al benessere di cuore e polmoni; - divertimento: nonostante l'impegno, queste attività fisiche stimolanti rendono l'allenamento divertente, permettendo di bruciare calorie senza troppo sforzo.

Limiti

C’è anche qualche svantaggio da considerare nel metodo 15-15-15: se non si dispone a casa propria delle macchine necessarie, occorre per forza andare in palestra o in un centro sportivo attrezzato. Un’alternativa della versione fai-da-te dell’allenamento di Jennifer Aniston potrebbe comprendere 30 minuti di allenamento, divisi tra 15 minuti di ciclismo e 15 minuti di jogging all'aperto. Chiaramente il metodo seguito dalla Aniston è stato ideato su misura per lei e non è detto che funzioni per tutti, dunque sarebbe opportuno preliminarmente consultare un personal trainer qualificato e competente per personalizzare il proprio workout in base alle proprie caratteristiche, capacità ed esigenze.