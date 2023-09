Prime Video, le migliori serie in arrivo a settembre

Il mese di settembre 2023 porterà con sé tante nuove interessanti serie su Prime Video, tra cui diverse novità assolute per la piattaforma: ecco la lista dei prodotti seriali migliori in arrivo sul gigante dello streaming nei prossimi giorni.

La Ruota del Tempo, Seconda stagione - Dal 1° settembre

La serie è basata sull’omonimo best-seller fantasy di Robert Jordan.. Al centro della storia troviamo il personaggio di Rand al’Thor (interpretato da Josha Stradowski, attore già visto in ‘Gran Turismo’), che all’improvviso scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura destinata a salvare il mondo, o forse, chi lo sa, a raderlo per sempre al suolo. Per cercare disperatamente di proteggerlo dall’Oscuro, un esercito di coraggiose dovrà fare i conti con il suo crescente potere e la sua invadente follia. La posta è in gioco è altissima: le sorti del mondo sono infatti in serio pericolo.

The Ferragnez, Sanremo Special New! - Dal 14 settembre

In questo episodio speciale di The Ferragnez, scopriremo una volta e per tutte i retroscena sull’affaire Sanremo 2023 tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo il bacio a Rosa Chemical sul palco dell’Ariston, la tensione tra i due membri della coppia è alle stelle: Chiara Ferragni aveva avvisato il marito che non avrebbe voluto che lui prendesse il centro della scena in una settimana così importante per lei, ma alla fine tutto è andato a scatafascio. Il rapper è stato effettivamente capace di oscurare la presenza della moglie durante il Festival, scatenando delusione e ira da parte dell’imprenditrice digitale. Ci sono però ancora tanti segreti sul caso che i follower della coppia non conoscono: questa sarà finalmente l’occasione giusta per scoprire tutta la verità.

Wilderness: Fuori Controllo - Dal 15/09

La coppia composta da Liv e Will sembra in apparenza perfetta: il loro matrimonio appare solido come una roccia, nessuno screzio, tutto sembra filare liscio. I due si trasferiscono a New York, con tante speranze per il loro futuro, ma un evento imprevisto sconvolge la loro quotidianità: la donna scopre l’infedeltà del marito, e i due decidono così di partire insieme per un viaggio riparatore. Per Will sarà un’occasione per farsi perdonare. Liv invece vive tutto con una prospettiva molto diversa: un paesaggio dove gli incidenti accadono di continuo sarà il luogo perfetto per vendicarsi.

The Continental - Dal 22 settembre

La serie è divisa in tre parti e racconta le vicende che si sviluppano all'interno dell'iconico hotel punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo, inserito nell'affascinante universo di John Wick. Tutto sarà raccontato tramite gli occhi di un giovane Winston Scott (interpretato da Colin Woodell, già visto in 'The Flight Attendant'), un uomo che si ritrova suo malgrado costretto ad affrontare un passato che sperava di aver dimenticato in una New York anni '70 pericolosa e violenta. Winston percorrerà dunque un viaggio potenzialmente mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo, cercando a fatica di impadronirsi dell'hotel stesso. Il suo obiettivo finale potrebbe essere in realtà più vicino di quello che chiunque potrebbe pensare.

Gen V New! - Dal 29 settembre

‘The Boys’. ‘Gen V’ spiega che i superpoteri dei protagonisti non sono innati, ma sono stati loro iniettati.

'The Boys'. 'Gen V' spiega che i superpoteri dei protagonisti non sono innati, ma sono stati loro iniettati. La serie ci racconta le vicende inedite della formazione scolastica dei supereroi protagonisti della celebre I giovani e competitivi eroi al centro di Gen V metteranno alla prova i loro limiti, fisici e morali, nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come pensavano. L'università dove studiano, tra l'altro, nasconde oscuri segreti pronti a tornare a galla.